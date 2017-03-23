Bilimsel Çalışma Sonucu En İyi Süper Kahraman Belli Oldu!

Her zaman merak edilen bir konudur. Bilimsel olarak yapılan bir çalışma sonucu ortaya koyuyor.

İngiltere’nin Leicester Üniversitesi'ndeki öğrenciler, bilimsel ilkeleri kullanarak süper kahramanlık güçlerinin fizibilitesini incelediler. Tam 7 yıl harcadılar ve Superman'in hepsinin en donanımlı kahraman olduğu sonucuna vardılar. Şimdi bu bu çalışma harcanan vakiti ve sonucun Superman çıkmasını tartışmadan ayrıntılara geçelim:

Wolverine, "rejeneratif kapasitesi" olması, Mystique'in "kılık değiştirmeye yardımcı olmak için gen manipülasyonu" gücüne sahip olması, Thor’un "yüksek enerjili ve patlayıcı darbe" güçlerinin bulunması ayrı ayrı konuşulur. Elbette söz konusu Batman ve Ironman gibi parasıyla süper olmuş kahramanlara gelince işin boyutu bambaşka yerlere gidiyor. Bir de çenesiyle meşhur Deadpool var. Ancak hiç biri değil Superman en iyi süper kahraman olarak tespit edilmiş.

Batman yüksek istihbarat kabiliyeti, dedektif becerileri, cephanelik ve kıskanılacak banka hesaplarına rağmen “en kötü donanıma sahip süper kahraman" olarak belirlendi. Görünüşe göre, bu durum bunlar haricinde bir süper gücü bulunmadığı için. Joker’le atışa dursunlar, çünkü o psikopatlığın karşısında bilim çıkmaza girebilir.

Araştırmanın kapsamlı sonuçlarına ve Leichester Üniversitesi'nin kapsamlı raporuna şuradan ulaşabilirsiniz.