Doğduğunuz Ay, Hangi Hastalıkları Geçireceğinizi Belirliyor!

İspanya’da görev yapan bilim insanları, doğum aylarıyla 27 farklı kronik hastalığı eşleştirdiler. Sonuçlara astronomik ya da burçlara dayalı bir yol ile değil bilimsel yöntemlerle ulaştıklarını iddia ediyorlar.

Yeni yapılan bir araştırmaya göre doğduğumuz aylar, sahip olduğumuz kronik hastalıkları belirleyebilirler. Bu cümleyi okuyunca çoğu kişinin aklına bir yıldız falı baktıkları ya da burç yorumladıkları gibi fantastik şeyler geliyor. Ancak uzmanlar bu durumu ultraviyole ışınlara, mevsimsel değişiklere, D vitamini seviyelerine ve virüslerin yaygın oldukları döneme göre anne karnındaki bebeklerin etki altında kalma oranlarına bağlıyorlar.

İspanyol bilim insanları, söz konusu etmenlerin uzun süreli sağlık süreçlerinde fark yaratıp yaratmadığını incelediklerinde sonuçlar, 27 farklı kronik hastalığa işaret etti:

Eylül ayında doğan erkeklerin tiroid problemlerine yakalanma ihtimalleri, Ocak ayında doğanlardan neredeyse üç kat daha yüksekti.

Ağustos ayında doğan erkeklerin, yılın başında doğanlara göre neredeyse 2 kat daha fazla astım riski vardı.

Temmuz ayında doğan kadınların % 27'sinde yüksek tansiyon sorunuyla karşılaşma oranı yılın geri kalanındaki doğumlara göre daha olasıydı.

Haziran ayında doğan erkeklerin %34'ünün depresyona yakalanma olasılığı düşüktü ve % 22’si daha az bel ağrısı şikayetiyle doktora gidiyordu.

Haziran ayında doğan kadınlar, migren için % 33 daha düşük risk taşıyorlar ve % 35 daha az menopoz sorunları yaşıyorlardı.

Genel olarak bakıldığında, Eylül ayında doğan bebeklere herhangi bir kronik hastalık tanısı konma şansı diğer aydaki doğumlara oranla daha azdı.

Araştırmacılar bu sonuçlara ulaşmak için yaklaşık 30.000 kişiyi inceledi ve bazı ayların sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğunu buldular. Güneş ışığı vücutta D vitamininin üretimini tetiklerken, yaşamın ilk aylarında D vitamini eksikliği zihinsel ve fiziksel sağlık üzerinde uzun süreli etkilere neden olabiliyor.

Araştırmanın baş yazarı Profesör Jose Antonio Quesada şunları söylüyor: “Bu çalışmada, doğum ayının etkisi ile çeşitli kronik hastalıkların ortaya çıkışı ve uzun vadeli sağlık sorunları arasında önemli bir ilişki olduğunu kanıtladık."