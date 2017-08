Yapımcı James Cameron, arka arkaya çekilmekte olan dört Avatar serisi ile ilgili yeni ayrıntılar açıkladı. Cameron’ın üzerinde özellikle durduğu ve seri boyunca yer alacak olan kötü karakteri tahmin edemeyeceksiniz.

UYARI: YAZININ DEVAMINDA ‘AVATAR’ İLE İLGİLİ SPOILER YER ALIYOR.

Cameron magazin dergisine yaptığı açıklamada Stephen Lang’ın ‘Colonel Quatrich’ karakterinin seri boyunca kötü karakter olarak oynayacağını söyledi. Fakat bu adam ilk Avatar filminin sonunda ölmüştü, değil mi? İki büyük Na’vi oku göğsüne saplanmıştı filmin sonunda. Fakat görünen o ki ölmemiş. Belki de bir makineye ya da bir şekilde Na’vi’ye dönüşmüştür ve bu şekilde yaşamaya devam ediyordur. Bilmiyoruz ama Cameron’a göre Quatrich geri dönüyor.

“Avatar serilerinin ilginç yaklaşımı, olabildiğince aynı karakterin seri boyunca yer alacak olası. Yeni karakterlerin yanında yeni kurulumlar ve yaratıklar da olacak. Bu şekilde tanıdığınız karakterleri alarak, bilinmeyen yerlere koyuyor ve onları bu büyük seyahate çıkarıyorum. Yani anlayacağınız, her defasında çok sayıda karakter değişimine gitmiyorum” diyor Cameron.

“Her defasında yeni bir kötü kişilik çıkmıyor karşımıza. Hep aynı adam. Her dört filmde de aynı adi herif yer alıyor. Rolünü iyi beceriyor ve daha da ustalaşıyor. Stephen Lang’ın bu adamı yeneceğini biliyorum.”

Söylendiği gibi tüm Avatar serileri aynı zamanda çekiliyor. Bir çeşit paradan tasarruf etmenin bir yolu bu belki de. Zira böylece film setleri her defasında kaldırılıp, tekrar kurulmak zorunda kalmıyor. Fakat aynı zamanda dört filmi arka arkaya çekmek de işleri oldukça zorlaştırıyor olabilir. Bu tip bir çalışma tarzına yabancı değil Hollywood. Peter Jackson’ da ‘Lord of the Rings’ filminin üç serisini arka arkaya çekmişti.

Cameron, dört serinin neden arka arkaya çekildiğiyle ilgili olarak konuşurken Jackson ile yaptığı bir konuşmaya atıfta bulunarak, “Bunun sebebi sensin pislik herif” demiştim dedi.

İlk Avatar serisi 2020 yılında, 18 Aralık’ta gösterime sunulacak. Diğerleri 17 Aralık 2021, 20 Aralık 2024 ve 19 Aralık 2025 tarihlerinde sahnelenecek. Tüm filmler aynı zamanda çekiliyor olmakla birlikte yapım da şu an itibariyle devam ediyor.

2009 yılının Avatar’ı dünya çapında edindiği 2.78 milyar dolarlık gelirle tarihin en çok gişe yapan filmi olarak yer edinmiş durumda.

Geliştirici ‘Massive’ yeni bir ‘Avatar’ video oyunu yapıyor. Oyunun geliştirimine ‘Ubisoft Stockholm’ de katkıda bulunacak.