Bilinçaltınızın Derinliklerine İnen Film Geliyor: Kapan

Gerilim türü sevenlerin unutamayacakları filmler arasına girmeye aday Kapan (Get Out) filminden Türkçe altyazılı fragman geldi.

Muhteşem hikaye örgüsü ve aklınızı baştan çıkarmaya aday psikoljik gerilim filmi “Kapan” için Türkçe altyazılı bir fragman yayınlandı.

Düşük bütçesi ile sükse yaratacak başarılı bir film olacağı şimdiden öngörülen yapım, Korku Seansı (The Conjuring), Pitch Perfect filmleri gibi gerilim hayranlarına hitap edecek.

ABD’de büyük bütçeli filmlere kafa tutmayı başaran film için izleyiciler tarafından mükemmel yorumlar yapılıyor. Ülkemizde 21 Nisan’da vizyana girmeye hazırlanan yapımın arkasında Split, The Purge, Paranormal Activity ve Insidious gibi korku gerilim tarzı filmlerini çeken Blumhouse şirketi var.

Firma tarafından filmin konusu şu şekilde özetlenmiş: Afro-Amerikan bir genç, beyaz kız arkadaşının ailesiyle tanışmak üzere evlerini ziyaret ettiğinde, aslında kötü niyetli bir davetin tuzağına düştüğünü anlar.

Kapan (Get Out) Filminin beyninize kan sıçratacak enfes fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: