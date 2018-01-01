Bilindik Akıllı Telefon Sorunlarını Kolayca Nasıl Çözersiniz?

Akıllı telefonlar, akıllandıkça sorunları da artıyor. Eğer ki siz de telefonunuzda yaşadığınız günlük sıkıntılar için teknik servise gitmek istemiyorsanız, yaşadığınız küçük sorunları nasıl çözebileceğinizi beraber göreceğiz.

Akıllı telefonlarımızın günümüzde hem gündemi takip ettiğimiz bir araç, hem işlerimizi yürüttüğümüz bir iletişim cihazı hem de her sıkıldığımızda eğlence ihtiyacımızı gideren bir hal aldığını düşünürsek, telefonumuzla ilgili yaşadığımız bir problem her şeyi sekteye uğratabiliyor. Telefonunuzu servise verdiğinizde geçen süreç de ayrıca size sıkıntılı zamanlar yaşatabiliyor.

Gelgelelim, telefonunuzla ilgili yaşadığınız her problem altından kalkılması imkansız bir şey olmayabilir. Size çok kompleks gelen bir problemin, ufacık bir detaya dayanan bir çözümü var olabilir. Bu yazımızda bir kaç maddede, telefonunuzla ilgili problemleri nasıl giderebileceğinizi ele alacağız.

Sorunlu Yazılımlar

Akıllı telefonlara dair sorunların çok büyük bir kısmı yazılım kaynaklıdır. Çoğu kullanıcının telefonunu 'tamirlik' sandığı durumlar, basit yazılımsal sorunlardır. Bu sorunlara yol açansa çoğu zaman tek bir aplikasyon oluyor. Eğer telefonunuzun yavaşlığından şikayetçiyseniz, sorun çıkaran yazılımın hangisi olduğunu tespit edin. Android kullancısı iseniz, Ayarlar > Yazılımlar ve Bildirimler sekmesine gittikten sonra, aplikasyona tıklayarak ön bellek dosyalarını silmeyi deneyin. Ön bellek dosyalarını silmek programa dair hiçbir verinizin kaybına sebep olmayacaktır. Eğer sorununuz çözülmezse, "Veriyi Sil" sekmesiyle programınızı baştan kullanmayı deneyebilirsiniz. Bu sayede sorunlarınız çözülmüş olabilir.

iOS kullanıcısı iseniz böyle bir seçeneğiniz maalesef bulunmuyor. Yapmanız gereken aplikasyonunuzu silip tekrar yüklemek. Bu esnada sorunlarınızın çözülüp çözülmediğini de kontrol etmiş olursunuz. Eğer sorunu çıkaran aplikasyonsa, telefonla veya sürümünüzle ilgili bir bug içeriyor olabilir.

Soft Reset

Telefonunuzla ilgili sorun yazılımsal ise bu yöntem %99 oranında sorununuzu çözecektir. Android kullanıcısı iseniz, telefonu Volume + Güç Tuşu kombinasyonu ile açarak, "Wipe Data / Cache Files" seçeneği ile telefonu yazılımsal olarak ilk güne döndürebilirsiniz. iOS için de yukarıdaki kombinasyonu, Home tuşuna da basarak kullanabilirsiniz. Elma logosu geldiğinde elinizi çekerseniz telefona soft reset atmış olacaksınız.

Batarya Ömrünün Azalması

Akıllı telefon kullanıcılarının en şikayetçi olduğu konulardan biri de bataryanın ilk günkü kadar fazla dayanmaması oluyor. Yaşadığınız problem donanımsal değilse, muhtemelen arka planda çalışan bir beya daha fazla uygulama batarya ömrünüzü kısaltıyordur. Hem iOS hem de Android cihazlarda Ayarlar - Pil sekmesine girerseniz bataryayı en çok kullanan uygulamaları görebilirsiniz. Bu arada küçük bir ipucu: iOS kullanıyorsanız, Apple Destek'i arayarak bataryanızın yüzdelik olarak ömrünü test ettirebilirsiniz; hem de teknik servise gitmeniz gerekmeden.

Düşük Çekim Gücü

Bu konuda telefonunuzu suçlamak yaptığınız ilk şey olsa da, operatör kaynaklı bir sorun olma ihtimalini hemen göz ardı etmeyin. Operatörünüzle yapacağınız kısa bir telefon görüşmesi, sorunun sim kartınızdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını öğrenmenizi sağlayacaktır. Eğer ki sim kart kaynaklı bir problem değilse, çekim gücü direkt olarak telefonla ilgili bir donanım hatasına işaret eder. Vakit kaybetmeden telefonu servise vermeniz en mantıklısı olacaktır.