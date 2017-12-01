Yıllardan beri var olduğu bildiğimiz, ancak bir türlü karşımıza çıkmadığı için elle tutulur bir kanıt sunamadığımız karanlık madde, Çin uydusu Vukong tarafından gözlemlendi.

Modern astronomide bildiğimiz şeylerin sayısı bir hayli arttı. Bildiğimiz şeylerin artmış olması, merak ettiğimiz şeylerin sayısına da önemli ölçüde etki ediyor. Son yıllarda kara delik hakkında yeni bilgiler elde ederken, karanlık madde ve karanlık enerjiyi hala aramaya devam ediyoruz. Evrende bir şekilde olması gereken, ancak doğru düzgün bir şekilde gözlemleme şansı bulamadığımız karanlık madde, Çin’in Karanlık Madde Parçacık Araştırma(DAMPE) uydusu Vukong sayesinde yakın zamanda bulunacak gibi duruyor.

Yaklaşık 2 yıl önce uzaya fırlatılan ve dünyanın 500 kilometre uzağında bir yörüngeye yerleştirilen 1.9 tonluk Vukong uydusu, 3.5 milyardan fazla yüksek enerjili kozmik ışın parçacıkları ve 20 milyondan fazla elektron ve pozitron buldu.

Vukong, bunları bulmak için yüksek enerjili elektron ve gama ışınlarını ölçüyor. Bu yeni teknoloji sayesinde merak ettiğimiz pek çok sorunun cevabı olabilecek karanlık maddeyi daha iyi anlayabileceğiz.

Fırlatıldığı günden beri uzayı toplamda 4 kez tarayan Vukong, uzay araştırmalarında Amerika ve NASA üstünlüğünün kırılması için varlığını sürdürmeye devam ediyor. Çin Bilimleri Akedemisi Araştırmacısı Çang Cin, Vukong uydusunun yüksek enerjili evreni gözlemlemede yepyeni bir bakış açısı ortaya koyduğunu belirtti.

Uzayda karanlık madde aramanın saklambaç oynamaya benzediğini söyleyen Çang, uydudaki sensörlerin çok hassas olması gerektiğini belirtti. Zamanında bilinmeyen bütün bilimsel teoriler gibi karanlık madde de ileride gözlemleyebildiğimiz teoriler arasına girecektir.