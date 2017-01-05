Bilişime Meraklı Herkese Hitap Eden Kitap: “Bilinmeyen Bilişim”

Bilişim ve bilişime bağlı olarak kişisel gelişim, girişimcilik ile ilgileniyorsanız, Bilinmeyen Bilişim kitabı da size hitap ediyor demektir.

Bilişim ile alakalı kitaplar, genel olarak belli bir alana yönelik yazılan, teknolojinin hızla gelişmesi nedeniyle bir süre sonra güncelliğini yitiren kitaplardır. İçerisinde yer alan bilgiler, hem teknik terimler barındırması hem de resmi bir anlatıma sahip olması nedeniyle bazen sıkıcı olabilir. Bu nedenle pek çok bilişim kitabı, sahip olunduktan sonra birkaç sayfası okunarak rafa kaldırılır ve uzun süre rafta tozlanır.

“Bilinmeyen Bilişim” kitabı, pek çok bilişim kitabından farklı olarak sadece bilişim alanlarına dair bilgiler değil, bilişim alanlarıyla alakalı olarak kişisel gelişim ve girişimcilik ile alakalı bölümlere de sahip. İçerisinde yer alan bilgiler anlaşılabilir ve eğlenceli bir anlatıma sahip olması nedeniyle de, sıkılmadan ve yorulmadan okumanızı sağlıyor.

Kitabın bir diğer önemli özelliği ise, kitabın içerisinde yer alan konular, okurların tavsiyelerinden oluşuyor. Yazara gelen 200 civarı konu tavsiyesi arasından yazar kitaba uygun olanları seçerek kaleme almış. Bu nedenle muhtemelen yazarın değil, okurların belirlediği konuların kaleme alındığı dünyadaki ilk kitap olma özelliği de taşıyor.

İçerisinde sayfa sayısını arttırmak için gereksiz resimlerin bulunmaması ve sahip olunduktan uzun yıllar sonra, o günkü şartlara hitap eden güncel anlatıma sahip olması bir diğer önemli ayrıntı.

Bilinmeyen Bilişim Kitabında Bulacaklarınız

Bilinmeyen Bilişim kitabı 200 sayfadan oluşuyor ve içerisinde 4 ana bölüm var. Bu 4 ana bölümden birincisi "Yazılım - Tasarım - Sosyal Medya - SEO", ikincisi "Bilişim Sektörü", üçüncüsü "Girişimcilik" ve dördüncüsü "Kişisel Gelişim".

Bu 4 ana bölümden birinci bölümde bulacaklarınız; bilişim alanlarının 4 önemli unsuru olan yazılım, tasarım, sosyal medya ve seo alanlarında kendinizi nasıl geliştirebileceğinize, neler yapmanız gerektiğine, dikkat etmeniz gereken unsurların neler olduğuna dair bilgiler yer alıyor.

İkinci bölüm olan "Bilişim Sektörü" bölümünde ise, bilişim sektöründe bir firmada çalışmak ve freelance olarak çalışmak ile ilgili konular yer almasının yanı sıra, pek çok kişinin merak ettiği ve çaba gösterdiği internetten para kazanma konusunda doyurucu bilgiler bulunuyor.

Özellikle ülkemizde son yıllarda gelişmekte ve giderek ilgi görmekte olan "Girişimcilik" ise üçüncü bölümde yer alıyor. Bu bölümde, kendi işinizi kurabilmeniz için gerekenler, projenizi hayata geçirmek için dikkat etmeniz ve en önemlisi maddi gereksinim ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek için yapabileceklerinize dair konular var. Yine son yıllarda fazlasıyla ilgi gören e-ticaret sitesi kurmaya, internetten satış yapmaya dair de bilinmesi ve yapılması gerekenler için ayrıntılı bir konu kitapta mevcut.

Son bölüm olan "Kişisel Gelişim" bölümünde, kendinizi geliştirmek, başarılı işler yapmak, bilişimi etkin kullanmak ve kullandırmak ile ilgili yol gösterici, azim verici, teşvik edici konular Bilinmeyen Bilişim kitabında yer alıyor.

Özellikle güncel, sade, anlaşılabilir ve en önemlisi eğlenceli bir anlatım diline sahip olması nedeniyle Bilinmeyen Bilişim kitabı, herkes tarafından zevkle okunabilecek bir kitap.

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