Apple, Önümüzdeki Haftalarda Büyük Bombalar Patlatabilir!

Mart ve Nisan ayları, Apple'ın özellikle viral reklam projelerinde önemli dönemler olmuştu. Bilişim devine yakınlığıyla tanınan bazı sitelere ve bilişim uzmanlarına göre Apple hayranlarının mutlu olacağı çok şey var.

Apple hayranlarının haftaya iyi başlamak için pek çok nedeni var. Şirketin iPad, iPhone ve hatta yeni Apple Watch'un tanıtımı ile ilgili radikal hamleler atması bekleniyor.

İddianın kaynağı, Apple'a yakınlığıyla tanınan MacRumors aracılığıyla bize ulaşıyor. Yeni cihazların detayları açıklanmadığı için dedikodular da zirveye çıkıyor. Söylentilere göre yeni iPad, üst düzey yeteneklere sahip olacak. Apple Watch ailesi yenilenecek mi? Şüphesiz. Kırmızı bir iPhone mu? Neden olmasın.

Apple için Mart ayı daima gizemli ve sürprizlerle dolu olmuştur. Ünlü Japon bilişim yazarı Maco Takara da, 10.5 inçlik ve çerçevesiz bir model de dahil olmak üzere bazı yeni iPad Pro'ların satışa sunulacağı iddiasında. Güncellenip güçlendirmiş 9.7-inç ve 12.9-inçlik cihazlar da satışa sunulabilir.

iPhone cephesine gelince, çok da sevilmeyen iPhone SE'nin 128 GB'lık saklama alanı ile donatılması (eskiden sadece 16 ve 64 GB seçeneklerine sahipti) ve farklı renklerde satışa sunulacak olması, Apple hayranlarına umut aşılıyor.

iPhone cephesindeki bir diğer gelişme ise iPhone 7 ve 7 Plus'ta yaşanıyor. Telefon Jet Siyah, Siyah, Gümüş, Altın ve Kızıl Altın renk seçeneklerine sahipti. Şimdi aileye “Kırmızı” renk seçeneği eklenebilir.

Apple Mart ayının ikinci yarısında bir organizasyon düzenleyeceğini ne doğruladı ne de yalanladı. Lakin konu Apple olunca her sürprize açık olmak gerekiyor.