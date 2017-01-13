Bilişim Uzmanından Oldukça İşinize Yarayacak Tinder Taktikleri!

Dünyanın en tartışmalı yazılımlarından biri Tinder için bilişim uzmanından birçok yaratıcı bir çözüm önerildi.

Tinder'ı kullanarak biriyle eşleşme kolay ama sohbete başlamak bambaşka bir sorun. Uygulamadan faydalanan pek çok kişi benzer problemlerle boguşuyor.

Bilişim uzmanı Joe Bagel, yenilikçi bir çözüm öneriyor. Bir çeşit sosyal deney yürüten Joe Bagel, karşısındaki insanların akrostiş şiirlerle çeliyor. Bigel, bir adayla eşleştiğinde, 5 ile 20 dakika arasında zaman harcayarak adayının baş harflerinden meydana gelen bir şiir yazıyor.

Bagel'in şiirlerin pek edebi olduğunu söyleyemeyiz ancak genellikle cevap almasını sağlıyor. En azından Pagel'in paylaştığı fotoğraflar buna işaret ediyor.

Joe Bagel, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanıyor: "Bana yönelik sert eleştiriler olabilir. Ancak, doğru insanlar mesajlarımı yanıtladığı takdirde kimin umrunda ki? Yaptığım şey, doğru kişilerin beni es geçmemesi için oluşturduğum bir yöntem."