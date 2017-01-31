Bilişim Uzmanında İsyan: Akılsız Telefonlar Geri Dönsün!

Ünlü bilişim uzmanı Vlad Savov, her cihazın akıllı olmadığı ve bildirim bombardımanına uğramadığımız eski zamanları özlüyor. Bazı noktalara katıldığımızı belirtmeden edemeyeceğiz.

Ünlü bilişim uzmanı Vlad Savov, yazdığı ilginç yazıda; eski, teknoloji fakiri cep telefonunu geri istedi.

Vlad Savov, ironilerle dolu bir yazı kaleme almış. Donald Trump medeni dünyanın dengesini bozdukça, Savov'un da sinirleri bozulmuş. Savov, acıyı ve kara mizahı içeren 140 karakterlik Tweetlerin gözlerinin arasından fırladığını ve beynine karşı bombardımanda bulunduğunu ifade ediyor. Akıllı telefonlardan okuduğu yazılar onu sarhoş etmiş ama keyif verici biçimde değil, aksine başını ağrıtıp mide bulandıracak düzeyde. Savov, internet sayfaları arasında gezindikçe stresinin de o kadar arttığını söylüyor: Patlayan bombalar, kazalar, birbirlerini öldüren insanlar ve demeç fırtınaları...

Savov, işini doğru yapmak için sosyal medya ve haber paylaşım sitelerini ziyaret etmek zorunda kaldığını vurguluyor. Ona göre söz konusu deneyim pek çok kişi tarafından paylaşılıyor. En mantıklı çözüm, eski teknolojilere geri dönmek, yani akıllı olmayan bir telefon kullanmak.

Aslında bu düşündüğümüz kadar büyük bir gerileme değil. Birkaç yıl öncesine kadar herkesin elinde bir akıllı telefon yoktu. Kağıttan ince tabletler ve dizüstü bilgisayarlar öncesi, akıllı telefonlar her yerde taşıyabildiğimiz tek iletişim aracıydı. Peki günümüzde? Apple MacBook'dan daha kalın ve kağıt dosyaları var. Bir tablet, tüm LTE ağlarına bağlanabiliyor. Temel olarak, bir akıllı telefonun tüm işlevlerini alternatif akıllı cihazlarla ve dizüstü bilgisayarlarla halledebiliyorsunuz.

Peki "akılsız" telefonlar ne anlama geliyor? En azından Twitter, Facebook, Instagram, YouTube ya da başka zaman kayıpları anlamına gelmiyor. Hayatın en ilginç anlarını, telefon ekranından seyretmek zorunda kalmıyorsunuz. Akılsız telefon, üçüncü düzey uygulamaları kullanmak yerine insanları birbirlerini aramaya ve sosyal ilişki kurmaya zorluyor. Ki bu, Twitter ve türevlerinden çok daha kaliteli bir iletişim. Yanlış anlaşılmasın; Twitter değerli bir uygulama ancak kaliteli bir iletişim yöntemi değil. Ayrıca, akıllı telefon olmadan kaydolunan her e-posta servisi, mesajlaşma uygulaması veya bulut saklama hizmeti için hiperaktif bir şekilde, oradan oraya koşturmak zorunda kalmayız.

Eski akılsız telefonlar, şimdikilere göre daha karakteristik. Artık sadece bar tipi telefonlar var. Kapakları açılıp kapanabiliyor, sürgülüler veya tuş takımları değiştirilebiliyor. Eski nesil Nokia'lar beton zemine düştüklerinde ruhlarını teslim etmiyorlar. Dayanıklılıkları ve pil ömür eşikleri yüksek. Teknoloji ne kadar ilerlerse, işler o kadar karmaşıklaşıyor ve dayanıklılık seviyesi geriye gidiyor.