Bilişimde Kadın Erkek Eşitliğini Desteklemek için Ankara’da Etkinlik Düzenleniyor!

Bilkent Üniversitesi Bilişimde Kadınlar Topluluğu (BilWiC) 11 ve 12 Mart’ta Ankara MEB Şura Salonunda ve Microsoft Ana Sponsorluğunda bilişimde kadın-erkek eşitliğini desteklemek adına büyük bir organizasyon düzenliyor.

Dünya genelinde en büyük eksikliklerimizden biri olan kadın-erkek eşitliği adına Bilkent Üniversitesi’nde Bilişimde Kadınlar Topluluğu BilWiC tarafından “ACM Ankara Celebration of Women in Computing!” adında bilişimde kadın-erkek eşitliğini destekleyecek bir etkinlik düzenleniyor.

Dünya’da 23 ülkede düzenlenen bu etkinlik Türkiye’de ilk defa bu yıl gerçekleşecek. Bilgisayar bilimlerinin çeşitli alanlarından üst düzey kadın konuşmacıların yer alacağı bu organizasyon bilişim dünyasına ilgi duyan veya doğrudan bu alanla ilgili olan öğrenci ve profesyonelleri bir araya getirecek.

ACM-W Avrupa Başkanı Reyyan Ayfer, Microsoft Türkiye Kurumsal İşler Müdürü Aslı Arbel ve Microsoft Türkiye Teknik Hesap Yöneticisi Ayşe Tartan Özocak, Google Kıdemli Analitik Lider Gülşah Yılmaz ile TAV Havalimanları Holding CIO Binnur Güleryüz Onaran gibi önemli isimlerin katıldığı etkinlik, kadın ve erkek her yaştan katılımcıya açık bir şekilde Ankara MEB Şura Salonu’nda düzenlenecek.

11-12 Mart 2017’de düzenlenecek olan etkinlik ile ilgili detaylara ve biletlere buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.