Bilkent Üniversitesi’nde “Kariyer Forum” Başladı!

Bilkent Üniversitesi IEEE Topluluğu'nun her sene düzenlediği Kariyer Forum bu sene de 20-21-22-23 Aralık'ta 10.sunu gerçekleştiriyor.

Neredeyse her üniversitede bulunan IEEE topluluklarının kendi bünyelerinde İİBF ve Mühendislik Fakültesi gibi fakültelere yönelik düzenlenen Kariyer Günleri etkinlikleri birçok bu fakülte öğrencileri için önemli olmuştur. Her yıl neredeyse her üniversitede düzenlenen bu etkinlikler ile üniversite öğrencileri kariyer seçimlerinde önemli olabiliyor.

Bunun bir örneği de Bilkent Üniversitesi bünyesinde bugün itibariyle başladı. Bilkent Üniversitesi IEEE Topluluğu tarafından organize edilecek olan "Kariyer Forum", iş dünyası ile öğrencileri bir araya getirmek amacıyla 20-21-22-23 Aralık 2016 tarihleri arasında üniversite içerisinde düzenlenecek.

Kariyer Forum, önemli konuşmacılarıyla öğrencilerin iş dünyasına farklı bir açıdan yaklaşmasını hedefliyor olacak. Açılışını bugün saat 12:40'ta Bilkent Üniversitesi C Blok Amfi'de yapacak olan Kariyer Forum, ilk olarak Turkcell İşe Alım Portföy Yöneticisi Rümeysa Kaymakçı ve Dijital Servisler Pazarlama Yöneticisi Murat Sunal ile yapacak. Birçok staj imkanı ve en önemlisi iş dünyasını yakından görebilme fırsatı sunacak olan Kariyer Forum'da bu sene Turkcell’in yanı sıra Türk Traktör, Türk Telekom, Siemens, MİTAŞ ve FNSS firmalarını görebilirsiniz.

Etkinlik hakkında detaylı bilgiyi buradan görebilir, etkinlik takvimine ise buradan ulaşabilirsiniz.