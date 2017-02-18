Bill Gates, dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç çocuklara gereken yardım ve desteği sunma adına eşi ile birlikte kurdukları vakıf aracılığı ile önemli işler başarmaya devam ediyor.

Dünyanın en zengin isimlerinden Bill Gates, eşi Melinda Gates ile kurduğu 'Gates Foundation (Gates Vakfı)' ile 1990 yılından bu yana tam 122 milyon çocuğun hayatının kurtarılmasına yardımcı olmuş durumda.

Özellikle bir diğer milyarder isim Warren Buffet'ın vakıfa yaptığı ciddi yatırımlardan sonra Gates'in sivil toplum örgütü, çocukların hastalıklar ve yoksulluk gibi sebeplerden ölmemelerini önlemeye yönelik atılan adımları yoğunlaştırmıştı. İşte bu adımlar, oldukça olumlu sonuçlar doğurmuş durumda.

Bu konuda Gates Foundation'ın resmi Twitter hesabından bir açıklama videosu paylaşan Gates çifti, 5 yaş altı çocuklarda yaşanan ölümlerin 1990 yılından bu yana ne denli azaldığını gösteren bazı grafikler paylaşmış.