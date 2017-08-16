Bill Gates, Bir Yardım Kuruluşuna 5 Milyar Dolar Bağış Yaptı

Dünyanın en zengin insanı Bill Gates, henüz belli olmayan bir yardım kuruluşuna net servetinin yüzde 5'i olan 4.6 milyar dolarlık bağış yaptı.

Business Insider’a göre Bill Gates, devasa servetinin yüzde beşini henüz bilinmeyen bir yardım kuruluşuna bağışladı.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunda ortaya çıkan bilgiye göre dünyanın en zengin insanı Bill Gates, 4.6 milyar dolarlık bir yatırım yapmış durumda. İşin ilginci ise bu denli çok paranın karısıyla beraber kurduğu Bill & Malinde Gates Vakfı’na mı yoksa başka bir yardım kuruluşuna mı yattığı bilinmiyor. Gates’in ilk olarak bu vakfı kurduğunda yatırdığı paradan sonra en büyük bağışı olarak gösterilen bu miktar, 85 milyar dolar serveti olan bir adam için çok büyük bir sorun değil. Microsoft'ta görevini sona erdirdikten sonra bile servetini büyütmeye devam eden Gates'in, emekli olduktan sonra net serveti %25 artarak bu alanda çok büyük bir artış yakaladı.

8 İnsan Tüm Dünyaya Bedel

Ekonomi raporuna göre dünyanın en zengin 8 insanının elinde bulunan para, dünya nüfusunun en fakir yarısını oluşturan 3.6 milyar insanın elinde bulunan paradan daha fazla. Dengeyi açıklamak gerekirse 8 insanın elindeki parayla 3.6 milyar insanın elindeki para aynı.

Ekonominin artışı insanlığı çok farklı bir düzene götürmüş durumda. Dünya üzerinde bulunan ekonomiye göre en üstteki insanlar daha fazla ödüllendirilirken, diğer insanlar daha fazla çalışarak bu üstteki insanlara hizmet etmelidir.