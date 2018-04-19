Bill Gates Tüm Gezegeni Gözetleme Fikrini Destekliyor

Uydu görüntülerini ve uzaydan çekilen görüntüleri canlı ve gerçek zamanlı olarak sunmak isteyen yeni bir şirket olan EarthNow'a bir destek Bill Gates'den geldi.

Son yıllarda teknolojinin artmasına ve olanakların çoğalmasına rağmen giderek artış gösteren düz dünya akımından sonra daha da popüler bir hal alan uzay ve gezegenimizin dışarıdan görünümü, yeni kurulan bir şirket tarafından bizlere sunulabilir. EarthNow adı verilen şirket yaklaşık olarak 1 saniyelik gecikmeyle dünya üzerindeki tüm insanlara gezegeni görme fırsatı vermek istiyor. Şirketin ilk yatırımcılarına bakıldığında da hayran olmamak pek mümkün görünmüyor: AirBus, SoftBank Grubu, Bill Gates ve uydu sanayisi vet Greg Wyler. Ancak bu isimler tarafından ne kadarlık bir yatırım yapıldığı açıklanmadı.

Şirket gelişmiş bir uydular ağıyla Dünya gözlem hizmeti sunmayı istiyor. Elbette bu şimdiden bakıldığında bir hayal olarak görülüyor ancak gerçek olmaması için hiçbir sebep bulunmuyor. Zira, Wyler’ın OneWeb'i, oldukça az bir gecikme süresiyle olabildiğine gelişmiş uydular yaymıştı ve hedefi 2020 yılına kadar dünya çapında genişbant internet sağlamaktı. Earthnow'un yapmak istediği ise OneWeb’in teknolojisinin yükseltilmiş bir versiyonunu kullanıcılara sunmak olarak tanımlanabilir. Yapılan açıklamalarda fırlatılması planlanan uyduların her birinin daha önce görülmemiş miktarda işlem gücü ile donatılacağı bildirildi. Uydular ayrıca, makine öğrenimini kullanarak canlı görüntülerin bir analizini gerçekleştirecek, ancak şirket neyin analiz edileceği hakkında bilgi vermedi.

Şirket CEO'su Russell Hannigan tarafından Wall Street Journal'e yapılan açıklamalarda nihai sistemin toplam maliyetinin yaklaşık 1 milyar dolar olacağını söyledi. Bildiğiniz gibi SoftBank, OneWeb'e 1,5 milyar dolar kadar yatırımda bulunmuştu. Dolayısıyla belirtilen miktarın bulunması oldukça kolay diyebiliriz. Bunun yanı sıra Bill Gates'in de projeye destek verdiği biliniyor ancak nasıl bir katkı sağladığı yönünde bir açıklama bulunmuyor.

Bill Gates elbette zenginliğini artırmak bağlamında birçok adım atabilir ancak son yıllarda iyi niyet gösterileriyle ilgileniyor. Başka bir deyişle servetini daha da artırmak için böyle bir adım atamayacak kadar zengin ve sıkılmış bir burjuva. Bu noktada şirketin amacına tekrar gitmekte fayda var; EarthNow, kurumlara ve devletlere uydu görüntüleri satarak para kazanmak istiyor ve bu nesnel bir açıdan dahi bakıldığında oldukça ürkütücü bir durum olarak yorumlanabilir. Son olarak Bill Gates'in neden bu işte olduğunu bilmiyoruz ancak bu sistemin nasıl kullanılacağı ya da kim tarafından kullanılacağı sorularının çok daha önemli olduğunu söyleyebiliriz.