Jeff Bozes’le dünyanın en zengin insanı sıralamasında rekabet içerisinde olan Bill Gates de artık Instagram’a katılan isimler arasında.

Forbes’in ‘En Zenginler’ listesinin yıllardır zirvesinde bulunan -son birkaç aydır Amazon’un kurucusu Jeff Bezos biraz zorluyor gerçi- Bill Gates, ‘thisisbillgates’ ismiyle Instagram’a katıldı.

Paylaştığı ilk fotoğraf

Birkaç gün önce katılmış olmasına rağmen 200 bine yakın takipçi sayısına şimdiden ulaşan Gates, ilk fotoğrafı da Bill and Melinda Gates Vakfı’nın Tanzanya’daki okul çalışmalarından bir tanesine ait. Fotoğrafı ‘Tanzanya’dan merhaba, Instagram’ şeklinde not düşerek paylaşan Bill Gates, Kicheba İlkokulu’ndaki harika çocuklarla birlikte öğle yemeği yediğini belirtti. Gates, bundan sonra hayatındaki önemli gelişmelere ait anları Instagram üzerinden paylaşacağını söyledi.

Gates, Instagram’da an itibariyle 25 kişiyi takip ediyor. Bu kişiler arasında Mark Zuckerberg, ünlü tenisçi Roger Federer bulunuyorken NASA, National Geographic, UNICEF gibi kurumlar da yer alıyor.