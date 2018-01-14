Bill Gates Evde Çocuklarına Teknolojiyi Çoklukla Yasaklamış

Geçtiğimiz günlerde mal varlığının büyük bir kısmını Afrika'daki açlık ve hastalıklara harcayacağını belirten Bill Gates'in, evde de çocuklarına karşı korumacı olduğu ortaya çıktı.

Bill Gates, 'hiçbir başarı tesadüf değildir' sözünün kanlı canlı kanıtı belki de. Oldukça disiplinli çalışması, çalışanlarına karşı cömertliği ve iyilik severliği ile herkesin taktirini kazanan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, aynı zamanda 3 çocuk sahibi bir aile babası.

Şu an 15, 18 ve 21 yaşında üç çocuk sahibi olan Bill Gates'in, her bir çocuğu 14 yaşına gelene değin hiçbirinin cep telefonunu yemek esnasında kullanmasına izin vermediği, uyku vakitleri yaklaştığında ise tamamen yasakladığı ortaya çıktı. Mirror'a yaptığı açıklamada, çocuklarının sık sık diğer arkadaşlarının cep telefonlarını daha fazla kullanabildiği ile ilgili şikayetlerde bulunduğunu, buna rağmen katı yaklaşımını sürdürdüğünü söyledi.

Tüm bunların yanında Gates, çocuklarının telefon veya Facebook şifrelerini alacak kadar ileri gitmediğini ve mahremiyetlerine saygısızlık yapmadığını belirtmiş. Aslında Bill Gates'in evinde sürdürdüğü politika zaten olması gerekenin yapılması olmuş. Buna karşın günümüzde gençlerin cep telefonu ve teknolojiyi, gerçek hayatı gözardı edecek kadar yoğun kullandıkları bir gerçek. Siz ne düşünüyorsunuz, Bill Gates'in bu yaptırımlarını doğru buluyor musunuz?