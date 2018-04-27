Bill Gates’den Başarılı Çocuk Yetiştirmenin İpuçları

Başarılı iş adamı Bill Gates, çocuklarını problem çözmeleri için teşvik etmenin yanı sıra, onları ‘Sevgi ve Mantık’ formülü ile de yetiştiğini ifade ediyor. Başarılı çocuklar yetiştirmek isteyen Gates, konu hakkında bizlere de ufak ipuçları veriyor.

ABD'li yazar, yazılımcı, girişimci, yatırımcı ve iş adamı olan Bill Gates evli ve üç çocuk babasıdır. Başarılı bir iş adamı olan Gates’in çocuklarının da başarılı olması bizlere de kaçınılmaz geliyor. Ancak konu hakkında açıklamalarda bulunan Gates, çocuklarını hırs odaklı değil ‘Sevgi ve Mantık’ odaklı yetiştirdiğini açıkladı. Bu bağlamda Perşembe günü Harvard öğrencileri ile söyleşide bulunan iş adamı, başarılı çocuk yetiştirmenin ipuçlarını da paylaştı.

Şu anda 15, 18 ve 22 yaşlarında üç çocuğu bulunan Gates kalabalığa, bilinçli ebeveyn olmak ile ilgili oldukça bilinçli açıklamalarda bulundu. ‘Sevgi ve Mantık’ formülünü izleyen başarılı iş adamı, bu formülü psikolog, psikiyatrist ve eski okul yöneticilerinin oluşturduğu ekip yardımı ile benimsediğinin de altını çizdi. Diğer bir yandan şiddetin ve sert tavrın ebeveynler için etkili bir yöntem olmadığını ifade eden Gates, yapıcı ve mantıklı olmanın çocukları daha derinden ve olumlu etkileyeceğini belirtti.

Diğer bir yandan Gates, yanlışlarının olduğunun da altını çizdi. Gates’e göre dengeler bazı zamanlarda şaşabilirdi ancak önemli olan çocukların ne yaptıklarını veya ne yapmadıklarını kontrol etmekti. Bu noktada çocuklar bir şekilde bir yerlere gelebilirdi ancak iyi karakter, merak ve problem çözme becerisi aileden kazanılması gereken özelliklerdi.