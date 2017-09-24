Microsoft'un ortak kurucusu Bill Gates'in Bloomberg'e verdiği bir röportajda, Ctrl+Alt+Delete kısayolunu fazla sevmediğini belirtti. Gates'e göre bu tek tuşla halledilebilirdi.

Windows kullanıcıları, Ctrl+Alt+Delete komutunu gayet iyi bilir. Genelde program geçersiz bir işlem yürüttüğünde ya da görev yöneticisinden bir işlem yapmak istediğinizde kullandığımız bu komut, Bill Gates'e göre tek tuşa atanarak daha pratik bir hale getirilebilirdi. Mühendislerinin kendisini bu konuda dinlemediğini belirten Gates, eğer bu kısayolu tekrar yapabilseydi, tek tuşla veya tek elle yapılabilecek bir kombinasyona atayacağını belirtti.

IBM bilgisayarların donanımsal klavyelerinin, mutlak kesinti için sadece bir yola sahip olduğunu, bu yüzden işin içinde bulunan mühendislerin klavyeye yeni bir tuş koymaları gerektiğini bel,irten Gates, günümüzdeki bir çok klavye bu fonksiyon tuşuna sahip olduğunu söyledi. Bu tuşu tek bir tuş halinde tasarlayabileceklerini ancak o dönem bunu istemeyen bir mühendisten dolayı tasarlamadıklarını belirten Gates'in bahsettiği kişi David Bradley adlı mühendis.

"Eski IBM Mühendisi David Bradley"

Bradley'nin Ctrl+Alt+Delete kombinasyonunu bilgisayarlara getiren mühendis olduğu biliniyordu. Ancak Bill Gates'in memnuniyetiyle yapılan bir işlem olduğu sanılsa da son röportajla birlikte Gates'in de bu zor kombinasyonu yazılımında aslında pek istemediği ortaya çıktı. Siz ne düşünüyorsunuz? Geçersiz işlem için daha kolay bir komut kısayolu gerekiyor mu? Yoksa Ctrl+Alt+Delete artık bilinen bir kısayol olduğu için değiştirilmemeli mi?