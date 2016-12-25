Bill Gates'e Göre Gelecekte En Fazla Talep Görecek 3 Meslek Alanı

Gelecekte hangi alanda bir meslek seçmeniz gerektiği konusunda bir türlü karar veremiyorsanız Bill Gates size bir yön gösterebilir.

İş dünyası açısından en fazla kullanılan sosyal medya platformu olan LinkedIn'in yöneticisi Daniel Roth, geçtiğimiz günlerde Microsoft'un kurucusu ve teknoloji sektörünün en önemli isimlerinden biri olan Bill Gates ile bir röportaj gerçekleştirmiş.

Temiz enerji üretimi adına yeni yöntemler geliştirme ve iklim değişikliği ile mücadele etme hedefi ile 1 milyar dolarlık bir fonun başına geçeceği açıklayan ve son zamanlarda özellikle bu konu üzerinde yoğunlaşan Gates, Amazon CEO'su Jeff Bezos, Alibaba kurucusu Jack Ma gibi ünlü yatırımcıları da yanına almış ve toplam varlıkları 170 milyar doları bulan üyelerden oluşan bir vakıf da kurmuştu.

Röportajında hem bu konulardan bahseden, hem de Donalp Trump'ın başkanlığı ile ilgili görüşlerini açıklayan Gates, gelecekte en fazla talep görecek meslekleri de tahminleri doğrultusunda Roth'a belirtmiş.

“Mutlaka kod yazmanız gerekmiyor fakat mühendislerin neler yapabildiklerini ve ne yapamayacaklarını anlamanız gerekiyor” diyen Gates'e göre gelecekte kariyer yapacak kişiler için en önemli çalışma alanları fen bilimleri, matematik ve ekonomi imiş.

Gates bu çalışma alanlarını neden ön plana çıkardığı konusunda detaylı bir bilgi vermiş değil fakat ona göre bu alanlarda yetkin olan kişiler, gelecekte tüm kurumlar için de değişimin tetikleyicisi olacak.