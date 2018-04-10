Genler Açlıkla ve Hastalıkla Savaşmamıza Yardımcı Olacak

Bill Gates, hastalıklarla savaşabilecek ve insanları açlıktan koruyabilecek gen düzenleme aracını kullanmanın, ilerde çok büyük sıkıntıları ortadan kaldırabileceğini düşünüyor.

Son birkaç yılda bilim insanları, DNA bölümlerini düzenlememize olanak veren CRISPR adlı bir moleküler aracın keşfiyle birlikte DNA düzenleme yetisi konusunda bir devrim yaptılar. Bu araç, genetik kodun belirli bölümlerini yok edebilir ve bunları yeni bölümler ile değiştirebilir, hastalıkları ortadan kaldırabilir veya insanlara yeni özellikler kazandırabilir.

CRISPR'ın keşfinden önce DNA'yı düzenlemek mümkün olsa da, bu araç şimdiye kadar hiç olmadığı kadar doğru ve ucuz bir şekilde yapmamızı sağlıyor. Yakın tarihli bir makalede Bill Gates, genetik düzenleme teknolojilerinin dünyayı dönüştürme potansiyeline sahip olmasının bazı yollarını açıkladı. Gates, 90'lardan beri, dünya çocuk ölümlerini sona erdirmek, hastalık ve açlıkla savaşmak, insanları yoksulluktan kurtarmak için önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Gates: "Son birkaç yılda DNA konusunda kayda değer gelişmeler olmaya devam ediyor. Güvenlik ve etik ilkelerine tabi olan bilim insanlarının, CRISPR gibi gelecek vaat eden araçlardan yararlanmaya devam etmeleri hayati bir önem arz ediyor." dedi.

Açlıkla Savaşmak

Araştırmacılar tarafından geliştirilen DNA ile daha iyi bir yer haline getirmek istenen ilk konu, tarım. Bir bitkinin veya hayvanın genlerini düzenlemek, sandığımız gibi diğer canlılardan genlerin aktarılmasını içermiyor. Genetiği değiştirilmiş organizmalar, çoğu bilim insanı tarafından hala güvenli kabul ediliyor ve Gates de aynı fikirde.

Araştırmacılar, normalde fazla süt üretmeyen tropikal inek gibi hayvanların genlerini, daha çok süt üretmelerini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Bilim insanları, ayrıca sıcak havalarda süt sığırlarını daha dirençli yapıp yapamayacaklarını, görmeye çalışıyorlar. Araştırmacılar, benzer bir modifikasyon kullanarak ineklerin boynuzlarını kaldırmak için genetik kodların nasıl düzenleneceğini çoktan çözdüler.

Hastalıklarla Savaşmak

Birçok araştırmacı, genetik nedenlerle meydana gelen körlük veya Huntington hastalığı gibi hastalıkları tedavi etmek veya ortadan kaldırmak için insanlarda gen düzenlemesi yöntemini kullanmakla da ilgileniyor. Ancak Gates, aynı genetik düzenleme aracının sıtma ile mücadelede muazzam bir ilerleme sağlayabileceğine dikkat çekiyor. Hastalık, Gates Vakfı'nın yıllarca ortadan kaldırmaya çalıştığı bir hastalık. Sivrisinek kaynaklı bu hastalık, her yıl yaklaşık 450.000 insanı öldürüyor ve yüz milyonlarca insana bulaşıyor.

DNA'yı kolayca değiştirebilme yetisi, dikkatli bir şekilde yapıldığı sürece iyi bir dünyaya sahip olabilmemizi sağlayacak çılgınca bir araç gibi gözüküyor. Peki, sizin bu konu hakkında fikirleriniz nedir? Genetiği değiştirilmiş organizmalar her ne kadar medyada kötü yansıtılsa da gerçekten öyle mi? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlere belirtin.