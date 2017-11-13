Eğer Bill Gates, Günde Sadece 2 Dolar Kazansaydı Ne Yapardı?

Uzun yıllardır dünyanın en zenginleri arasında olan Bill Gates’in tahtını zorlayan var fakat yıkabilen yok. Microsoft’un kurucusu, yüzyılın en büyük girişimcilerinden ve hayırseverlerinden birisi. Peki ya bahsi geçen dev servet olmasaydı ve Bill Gates, Starbuck kahvelerinin üretildiği yerlerde günde 2 dolar kazanan işçilerden birisi olsaydı, ne yapardı?

Microsoft gibi bir şirketin kurucusuysanız dünya sizindir, siz dünyanın değilsinizdir. Para dediğimiz zenginin de çenesini yorabiliyor, bilen bilir. İnsan egosu her zaman zengin gördüğünde merak etmiştir: “Eğer bu zengin bir fakir olsaydı nasıl olurdu?” diye. Gelin dünyanın en zengin insanıyla sorumuza cevap arayalım.

Geçtiğimiz Nisan ayında yayınladığı bir blog yazısında Bill Gates, para mevzusuna şöyle yaklaşıyor:

"Günde 2 dolar kazansaydım ne mi yapardım?"

“Elbette bunun tek bir çıkar yolu ya da doğrusu yok. Yoksulluk standartları her yerde farklıdır çünkü.”

“Gerçekten yoksul olan bir ülkede tavuk yetişriciliği yapan biriyle tanışmıştım ve ondan çok şey öğrendim. Tavukçuluk gibi...

"Tavuklar ucuz ve bakımları kolay hayvanlardır. Aynı zamanda da değerli bir yatırım olabilirler. Onları yokluk sırasında yemek her ne kadar sağlıklı olsa da gelir elde etmek gerekiyor.”

Gates’in tavuklar üzerine kurduğu iş planı şöyle:

Batı Afrika gezileri ve araştırmaları sırasında bir şeyler fark ediyor. 8 ila 10 civcivi olan bir üretici 3 ayda ortalama 40 civciv daha üretebiliyor. Gates, Batı Afrika’da bir tavuğun 5 dolara satıldığını ve sahibine yılda 1000 dolardan kazandırdığını fark ediyor. Bölgedeki yoksulluk sınırı ise o dönem 700 dolar civarında. Yani kazanabileceği tutar sınırın epey üstünde.

Hatta Gates ve eşi Melinda’nın, dünyadaki yoksul ailelere hayvancılık desteği sunan bir vakfı bile var. Amaçları Sahra bölgesi altında kalan Afrika ülkelerindeki insanların %30’una tavuk yetiştiriciliğini öğretmek.

Bill Gates artık servetinin 1 trilyon dolar üzerine çıkmasını bekliyor. Böylesine uçuk rakamlarına ulaşabilen bir dahi girişimcinin, günde 2 dolarla zengin olması için sadece biraz zamana ihtiyacı oluyor.

İlginç bir notla bitirelim: Dünyanın en zengin 8 milyarderindeki toplam tutar, 3.6 milyar insanın cebindeki tutara denk geliyor. İş yumurtada ya da nereden çıktığında değil, kim tarafından kırılmadan taşındığında.