Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, dünyanın en zengin insanı oldu. Bundan sonra dünyanın en zengin insanı olarak Bill Gates'i değil, 90 milyar dolar parasıyla Bezos'u göstereceğiz.

2013 yılından beri dünyanın en zengin insanı olan Bill Gates, 4 yıllık bu hakimiyetini Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’a kaptırdı. Yayınlanan yeni Bloomberg raporlarına göre Amazon’un hisselerinde ufak bir artış yaşanmasının ardından Bezos, 89 milyar dolar olan gelirini 90 milyar doların üzerine çıkararak eski Microsoft CEO’su Bill Gates’i geçti.

Bu artışın yaşanmasının arkasında Amazon hisselerinde 15 dolarlık artışın etkisi olduğu açıklandı.

Milyarderler listesinde yaklaşık 20 yıldır bulunan Jeff Bezos, hayatında ilk kez dünyanın en zengin insanı oldu. 30 yıllık süreçte en zengin insan ünvanını eline alan 6’ıncı kişi olan Jeff Bezos’un bu başarısının ardında, 1994 yılında kitap mağazası olarak açılan Amazon yatıyor. Günümüzde dünyanın en büyük online alışveriş mağazası olan Amazon, sektörün bugünlere gelmesinde en büyük role sahip firmalardan birisi oldu.

Bezos, Amazon’un çok gelişmesinin ardından Blue Origin isimli yeni bir şirket açtı. Bu şirket uzay araçları üreterek uzaya turist gönderecek.

Jeff Bezos’u bu başarısından dolayı tebrik ediyoruz. Peki sizce Jeff Bozes’u geçerek dünyanın en zengin insanı olacak bir sonraki kişi kim olur? Yorumlarınızı bekliyoruz.