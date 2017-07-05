Microsoft'un kurucusu ve dünyanın sayılı iş adamlarında Bill Gates, 1999 yılında yayınladığı Düşünce Hızındaki İş adlı kitabında, 20 yıl sonrası için öngörülerde bulundu. Bakalım kaç tanesi günümüzü gerçekten anlatıyor?

1- Fiyat Karşılaştırma Siteleri:

Gates'in tahmini (1999) : "Otomatik fiyat karşılaştırma hizmetleri geliştirilecek, böylece insanların birden fazla web sitesindeki fiyatları görebilmesi, tüm endüstriler için en ucuz ürünü bulmanın kolaylığı sağlanacak."

Günümüz Dünyası: Google ya da Amazon'da bir ürünü kolayca arayıp aynı ürünün farklı fiyatlarını elde edebilirsiniz. NexTag ve PriceGrabber, gibi siteler fiyat karşılaştırmaları için özel olarak yapılmışlardır.

2- Mobil Cihazlar

Gates'in tahmini (1999) : "İnsanlar sürekli iletişim kurmalarına ve nerede olursanız olun elektronik iş yapmalarına olanak tanıyan küçük cihazları etrafında taşıyacak, haberleri kontrol edebilecek, rezervasyonu yapılan uçuşları görebilecek, finansal piyasalardan bilgi alabilecek."

Günümüz Dünyası: Günümüzde akıllı telefonlarla Gates'in yaklaşık 20 yıl önce tahminde bulunduğu her şey yapılıyor.

3- Anında Ödemeler, Web Üzerinden Daha İyi Sağlık Hizmetleri

Gates'in tahmini (1999): "İnsanlar faturalarını ödeyecek, mali işlerine bakacak ve internette doktorlarıyla iletişim kuracak."

Günümüz Dünyası: Uber ile ulaşımı değiştiren Tech, sağlık hizmetlerini değiştiremedi ancak bir doktor bulma ve zamanlama işlemlerini kolaylaştıran ZocDoc gibi siteler var. Ayrıca şimdi Lending Club gibi siteler yoluyla çevrimiçi ödünç para alabilirsiniz ve PayPal, Venmo gibi siteler üzerinden kolayca ödeme yapabilirsiniz.

4- Kişisel Asistanlar

Gates'in tahmini (1999) : "Kişisel arkadaşlar" geliştirilecek, ister evde ister ofiste olsun, tüm cihazlarınızı akıllı bir şekilde bağlayıp senkronize edecek ve veri alışverişi yapmalarına izin verecek. Cihaz, e-postanızı kontrol edecek. Ona ihtiyaç duyduğunuz bilgileri sunun ve mağazaya gittiğinizde hangi tarifleri hazırlamak istediğinizi söyleyin ve almayı düşündüğünüz malzemelerin bir listesini hazırlayın. Bunu sadece ona söyleyin.

Günümüz Dünyası : Mobil cihazlarda çalışan akıllı bir yardımcı olan Google Asistan bu yönde ilerlemeye başlıyor. Bu arada, Nest gibi akıllı cihazlar günlük rutinleriniz hakkında veri toplar ve ev sıcaklığını otomatik olarak ayarlar. Amazon'un Echo ve Google Home gibi sesle kontrol edilen cihazlardan oluşan bir dalga da vardır; e-postanızı okumanızı isteyebilir veya yemek pişirerken size yemek tarifleri konusunda yardımcı olabilir.

5- Çevrimiçi Ev İzleme

Gates'in tahmini (1999) : "Bir cihaz evinizi sürekli olarak gözleyecek ve evde olmadığınız sürede biri ziyaretinize geldiğinde sizi bilgilendirecek."

Günümüz Dünyası : Google, 2014'te 555 milyon dolarlık bir ev gözetleme kamerası üreticisi Dropcam'ı satın aldı. Fakat bu sadece başlangıçtı . PetCube gibi bir lazer kontrol etmenize izin veren kameralar bile var.

6- Sosyal Medya

Gates'in tahmini (1999) : "Arkadaşlarınız ve aileniz için özel web siteleri yaygın olacak, sohbet edip plan yapmanız için bize fırsat sunacak."

Günümüz Dünyası : İki milyar insan, arkadaşlarının ne yaptığını görmek ve olayları planlamak için zaten Facebook kullanıyor. Ayrıca Snapchat, Instagram, WhatsApp ve Messenger'ın yanı sıra, bu tahmini kapsayan daha küçük sosyal ağlar da var.

7- Otomatik Promosyon Teklifleri

Gates'in tahmini (1999) : "Ne zaman yaptığınızı bilen ve bu bilgiyi yerel hedefte etkinlikler önermek için kullanacak bir yazılım, katılmak istediğiniz her şey için aktiviteler, indirimler, teklifler ve daha ucuz fiyat önerebilecek."

Günümüz Dünyası : Expedia ve Kayak gibi seyahat siteleri, geçmiş satın alma verilerine dayalı fırsatlar sunuyor. Google ve Facebook reklamları, kullanıcının yerini ve ilgi alanlarını temel alarak tanıtım amaçlı reklamlar sunabilir. İnsanların otellerden çok evlerde kalmalarını sağlayan Airbnb, varış noktasında özel geziler düzenlemeye başladı, böylece bölgelerin yerel insanları gibi kolaylıkla gezilebiliyor.

8- Canlı Spor Tartışma

Gates'in tahmini (1999) : "Televizyonda bir spor müsabakası izlerken, hizmetler size neler olduğunu tartışmanıza ve kimlerin kazanacağını düşündüğünüze, oy vermenize izin verecek."

Günümüz Dünyası : Bir grup sosyal medya sitesi buna izin veriyor ve Twitter da açık ara liderlik yapıyor. ESPN gibi spor sitelerinde de yorumları gerçek zamanlı olarak takip edilebiliyor.

9- Akıllı Reklamcılık

Gates'in tahmini (1999) : "Cihazların akıllı reklamları olacak, satın alma trendlerini bilecek ve tercihlerine göre uyarlanmış reklamlar gösterecek."

Günümüz Dünyası : Facebook veya Google'da gördüğünüz reklamlara bakmanız yeterlidir. Birçok çevrimiçi reklamcılık hizmetinde, reklamverenlerin tıklama geçmişi, kişisel ilgi alanı ve satın alma kalıpları temelinde kullanıcıları hedefleyebildiği bu özellik bulunur.

10- Canlı TV ve Web Site Entegrasyon

Gates'in tahmini (1999) : "Televizyon yayıncılığı, ilgili web sitelerine ve içeriğinize, izlediğiniz şeyleri tamamlayan bağlantılar içerecek."

Günümüz Dünyası : Bugünlerde neredeyse her reklamın bir web sitesine gitmesi, Twitter'daki işletmeleri takip etmesi veya Snapchat'a eklemek için bir QR kodu taraması gerekiyor. Hiçbir web sitesine bağlı olmayan bir yayın görmek artık çok nadir.

11- Online Tartışma Panoları

Gates'in tahmini (1999) : "İnsanlar, yerel politika, şehir planlaması veya güvenlik gibi onları etkileyen konularla ilgili internet tabanlı tartışmalar yapabilecek."

Günümüz Dünyası : Çoğu haber sitesi, insanların canlı tartışmalar yapabileceği yorum bölümlerine sahipken, pek çok site insanların belirli soruları sorabileceği ve cevaplayabileceği forumlara sahip. Basit bir örnekle Twitter ve Facebook, Libya, Mısır ve Tunus'taki siyasi devrimler de büyük bir rol üstelendi.

12- İlgi Alanına Dayalı Çevrimiçi Siteler

Gates'in tahmini (1999) : "Çevrimiçi topluluklar, ilgi alanlarınızı etkileyecek."

Günümüz Dünyası : Her tür haber sitesi ve çevrimiçi topluluk, tek bir konu üzerine odaklanmamaktadır. Reddit, yalnızca ilgi alanlarına odaklanan farklı "altredimlere" bölünmüş bir web sitesine mükemmel bir örnektir.

13- Proje Yönetimi Yazılımı

Gates'in tahmini (1999) : "Bir ekibi bir araya getirmek isteyen proje yöneticileri çevrimiçi olabilecek, projeyi tanımlayabilecek ve ihtiyaçlarına uyacak olan insanlara öneriler sunacak."

Günümüz Dünyası : İnternet kurumsal alanda tonlarca iş akışı, takım oluşturma ve başkalarına iş atama yöntemlerinde devrim yaratıyor.

14- Çevrimiçi Üyelik

Gates'in tahmini (1999) : "Benzer şekilde iş arayan insanlar, ihtiyaçlarını ve uzmanlık becerilerini beyan ederek çevrimiçi istihdam olanakları bulabilecekler."

Günümüz Dünyası : LinkedIn gibi siteler, kullanıcıların özgeçmişlerini yüklemelerine ve bireysel ilgi ve ihtiyaçlarına dayalı iş bulmalarına izin veriyorlar.

15- İş Dünyası Topluluğu Yazılımı

Gates'in tahmini (1999) : "Şirket yöneticileri, inşaat projesi, film prodüksiyonu ya da reklam kampanyası yapmak isterlerse aralarında iş teklifi verebilecekler."