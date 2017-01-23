Bill Gates’in 1999 Yılında Ortaya Attığı ve Günümüzde Bir Bir Gerçekleşen 7 Öngörüsü

1999 yılında yazdığı Business @ the Speed of Thought isimli kitabıyla gelecekte hangi teknolojik gelişmeler yaşanacağıyla ilgili 7 öngörüde bulunan Bill Gates’in pek de yanılmadığını görüyoruz.

Teknolojinin gelişmesi, bu alanda öngörüsü yüksek insanların kurduğu hayallere bağlıdır. Eminim ki Geleceğe Dönüş film serisini izleyene kadar büyük bir çoğunluğumuz, uçan arabaların ileride bir gün gerçekten var olabileceğini tahmin etmemişlerdir. Fakat günümüzde geldiğimiz teknoloji, bunun yakın zamanda gerçekleşebileceği izlenimini fazlasıyla uyandırıyor. Peki dünyanın en zengin insanları sıralamasında yıllardır zirvede bulunan (bu aralar ciddi bir rakibi var ya neyse) Bill Gates, 1999 yılında hangi öngörülerde bulunmuştu?

1 - Fiyat karşılaştırma siteleri

İnternetten bir ürün satın almak istediğimizde öncelikle ürünü hangi sitenin hangi fiyatlarda sattığını araştırırız. Günümüzde de bunun birçok örneğiyle karşılaşıyoruz. Bill Gates, bu sitelerin ileride bir gün var olacağını tahmin etmişti.

2 - Akıllı telefonlar

Bill Gates’in kitabını yazdığı yıllarda cep telefonu dünyasının bir numarası tahmin edebileceğiniz üzere Nokia idi. Fakat o zamanlar telefonlar şimdiki kadar akıllı değildi tabii. Bill Gates, ilerleyen yıllarda telefon üzerinden tıpkı bilgisayarlarda olduğu gibi birçok işlem yapabileceğimizi öngörmüştü.

3 - Kişisel asistan

İlerleyen yıllarda insanlığa en büyük yardımın ‘teknoloji’den geleceğini öngören Bill Gates, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi sanal asistanlara sahip olacağımızı öngörmüş.

4 - Evin internetten takip edilmesi

Güvenlik kameraları uzun yıllardır varlar, fakat evin internetten canlı olarak takip edilmesi? Gates, Google’ın 2014 yılında 555 milyon dolara satın aldığı Dropcam ile bu konuda da öngörü kabiliyetini kanıtlamış.

5 - Sosyal medya

Bill Gates, gelecek yıllarda insanların internet üzerinden sohbet etmelerini sağlayacak bazı programların ve internet sitelerinin var olacağını da tahmin etmişti. Şu an sosyal medyanın ne kadar güçlü bir platform olduğunu söylememize gerek var mı?

6 - Spor forumları

İnsanların herhangi bir spor müsabakasını izledikleri sırada canlı olarak tartışabilecekleri ve tahminlerde bulunacakları servislerin olacağını da söylemiş. Twitter’ı bu anlamda en uygun örnek olarak söylemek sanırım yanlış olmaz.

7 - İnternet ve iş dünyası

Gates, günümüzün en büyük iletişim aracı olan internetin iş dünyasını da el atacağını, gelecekte işe alımların internet üzerinden gerçekleştirileceğini söylemişti. Şu an kaçımız kaçımız işe başvurmak için gazetelerin iş ilanlarına bakıyor ki?