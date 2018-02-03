Bill Gates’in Bir Kahin Gibi Doğru Bildiği Gelecek Hakkında

Bill Gates, 20 yıl önce gelecekte olması beklenen şeyleri bir kitabında yazmış. Günümüzde bu fikirlerin büyük bir kısmının doğru çıktığını görüyoruz.

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Bill Gates, 1999 yılında “Düşünce Hızında Çalışmak” isimli bir kitap yazdı. Bu kitabın içerisinde günümüz bilgi teknoloji çağının en öncü isimlerinden birinin öngördüğü şeyler yer alıyordu. Matrix’in çıktığı yıl olmasına rağmen, günümüz teknolojisinin çılgınca gözükeceği o dönemlerde 15 cesur tahminde bulunan CEO, tahmin konusunda ne kadar başarılı olduğunu göstermiş oldu.

Kendisi bir kahin mi, yoksa gelecekten gelen bir insan mı bilinmez, ancak Gates’in yaklaşık 20 yıl önce yaptığı ve günümüzde gerçekleşen veya gerçekleşmek üzere olan 15 fikir sizleri çok şaşırtacak. Karşınızda Gates’in 1999’da, 20 yıl sonrası için öngördüğü 15 fikir:

Fiyat Karşılaştırma Siteleri

Gates’in Tahmini: “Otomatik fiyat karşılaştırma hizmetleri geliştirilecek, böylece insanlar tek bir ürünü birden fazla siteden kontrol edebilecek. Bu durum, müşterilerin en ucuz ürüne kolaylıkla ulaşmasını sağlayacak.”

Gerçekte Olan: Google, Amazon gibi sitelerde ürün arayarak farklı satıcılar arasında en uygun fiyatlı olanı tercih edebilirsiniz. Bunlar dışında NexTag ve PriceGrabber gibi siteler, ürün fiyatlarını karşılaştırmak için kuruldu.

Mobil Cihazlar

Gates’in tahmini: “İnsanların sürekli iletişim kurabileceği ve nerede olurlarsa olsunlar elektronik ticaret yapmalarına izin veren küçük cihazlar bulunacak. Bu cihazlarla haberleri kontrol edebilecek, finansal piyasa hakkında bilgi edinebilecek ve rezerve ettikleri uçuşları görebilecekler.”

Gerçekte Olan: Akıllı telefonlar, Gates’in belirttiği her şeyi ve daha fazlasını yapabiliyor.

Anında Ödemeler, Online Finansman ve Online Sağlık

Gates’in Tahmini: “İnsanlar faturalarını ödeyecek, mali işlerine bakacak ve internette doktorlarıyla iletişim kuracak.”

Gerçekte Olan: Fatura ödeme ve online finansman desteği, günümüzde etkin bir şekilde kullanılıyor. Sağlık tedavisinde One Medical, Forward gibi kuruluşlar, online ve veri odaklı sağlık hizmetleri sunuyor olsalar da tam anlamıyla online sağlık hizmeti bulunmuyor.

Kişisel Asistan ve Nesnelerin İnterneti

Gates’in Tahmini: “Kişisel asistanlar geliştirilecek. Evde veya ofiste, tüm cihazlarını akıllı bir şekilde bağlayıp senkronize bir şekilde çalıştırabileceksiniz. Bu kişisel asistanlar, e-postalarınızı kontrol edecek ve ihtiyaç duyduğunuz bilgileri sunacak. Evinizdeki bütün elektronik cihazlarla iletişim kuracak ve sizin isteğiniz doğrultusunda çalışmasını sağlayacak."

Gerçekte Olan: Mobil cihazlarda bulunan akıllı asistanlar veya Google Home, Amazon Echo gibi bu iş için geliştirilmiş özel cihazlar, e-postanızı okuyabilir, yemek pişirirken size yemek tarifi verebilir ve evdeki klima, buzdolabı gibi diğer nesnelerle iletişim kurabilir.

Online Ev İzleme

Gates’in Tahmini: “Eviniz sürekli videolu bir şekilde izlenecek ve siz evde olmadığınız zamanlarda biri geldiğinde size haber verecek.”

Gerçekte Olan: Google, evden gözetim kamera üreticisi Dropcam’ı 2014’te 555 milyon dolara satın aldı. Dropcam, kapınıza biri geldiğinde bunu size gösteren kameralar üretiyor.

Sosyal Medya

Gates’in Tahmini: “Arkadaşlarınız ve aileniz için özel web siteleri yaygın olacak. Bu sitelerden sohbet edip arkadaşlarınızla planlar yapabileceksiniz.“

Gerçekte Olan: Günümüzde sosyal medyaların gücünü görüyoruz. Facebook önderliğinde pek çok sosyal medya, insanları internet ortamında bir araya getiriyor.

Canlı Spor Siteleri

Gates’in Tahmini: ”Televizyonda bir spor karşılaşması izlerken, internette size kimin kazanacağını soran internet siteleri olacak.“

Gerçekte Olan: Günümüzde sosyal medyalar bunlara imkan tanıyor. Aynı zamanda bahis siteleri ile bunu yaparken para kazanmaya çalışan insanlar da var.

Akıllı Reklamcılık

Gates’in Tahmini: “Cihazlarda akıllı reklamlar olacak. Satın alma trendlerini bilecekler ve tercihlerinize göre özel uyarlanmış reklamları gösterecekler.”

Gerçekte Olan: Günümüzde internet reklamcılığı sizin tercihlerinize göre şekilleniyor. Google reklamları bunun en büyük örneği. Birkaç siteye girip kulaklıklara bakarsınız, Google reklamlarının kulaklık seçenekleri ile dolduğunu görürsünüz.

Çevrimiçi Tartışma Kurulları

Gates’in Tahmini: “Ülke ve şehirlerin sakinleri, canlı tartışmalar ve yorumlar yapabileceği siteler açacak. Burada belirli sorunlar tartışılıp karşıt görüşlü insanlar fikirlerini açıklayacak.”

Gerçekte Olan: Çoğu haber sitesi ve sosyal medyalarda bulunan özel tartışma sayfaları bu işi fazlasıyla iyi yapıyor. İnternette karşıt görüşe sahip insanlara kendi fikrinizi söylemek çok eğlenceli olabiliyor. Elbette, bunun sonucunda “klavye delikanlıları” diyebileceğimiz küfür edici kitle de çıkıyor, ancak bu Gates’in haksız çıktığını göstermez.

Online İşe Alma

Gates’in Tahmini: “Kendisine uygun işi arayan insanların, kategorilenmiş iş ilanlarından kendine iş seçmesine veya aynı şekilde iş sahiplerinin kendine uygun çalışanı bulmasına olanak tanıyan siteler bulunacak.”

Gerçekte Olan: LinkedIn gibi siteler, kullanıcıların öz geçmişlerini yüklemelerine ve aynı zamanda çıkar ve ihtiyaca dayalı olarak iş bulmalarına olanak tanıyor. Ayrıca ülkemizde “kariyer.net” gibi siteler de aynı hizmeti veriyor.

İlgi Alanına Dayalı Çevrimiçi Siteler

Gates’in Tahmini: “Bulunduğunuz çevreden ziyade, ilgi alanınıza göre topluluklar oluşacak.”

Gerçekte Olan: Örneğin biz teknoloji odaklı bir siteyiz. Sizin ilgi alanınız bize uygun olduğu için bizleri takip ediyorsunuz. İnternet alemi şu anda herkesin ilgi alanına göre milyonlarca siteye ev sahipliği yapıyor.

Proje Yönetim Yazılımı

Gates’in Tahmini: “Bir ekibin bir araya getirilmesini sağlayan özel programlar geliştirilecek. Çevrimiçi bir biçimde bu projelere erişilecek, projeyi tanımlayarak bunun hangi kişi tarafından geliştirildiği anlık olarak takip edilecek.”

Gerçekte Olan: Kurumsal anlamda tonlarca “iş proje yönetimi” için hizmet veren uygulamalar var.

İş Topluluk Yazılımı

Gates’in Tahmini: “İnşaat projesi, film prodüksiyonu veya reklam kampanyası gibi alanlarda çalışan şirketler topluluklara ulaşabilecekler. Yeni kişilere ulaşmak isteyen bu şirketler, kurulan siteler sayesinde yeni iş anlaşmaları yapabilecek.”

Gerçekte Olan: Çok sayıda kurumsal yazılım, insanların ilgili işletmelerle iletişim kurmasını sağlıyor. Upwork, SadeceON gibi siteler, yaptığınız işi belirli bir kitleye ulaştırmanızı sağlar.