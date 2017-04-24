Bill Gates'in Çocukları Bile Apple Hayranı Çıktı!

Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin isimlerinden birisi olan Bill Gates, çocuklarına akıllı telefonlar hakkında sıkı yasaklar koyuyor. Gates'in röportajı başka bir ilginç gerçeği de ortaya çıkarıyor.

Dünyadaki çoğu çocuk, daha 6-7 yaşına girmeden tabletlere ve akıllı telefonlara adeta yapışıyor. Çocuklar, saatlerini telefon ekranına kilitlenmiş şekilde geçiriyorlar. Ne var ki dünyanın en büyük bilişim dehalarından Bill Gates'in bu konuda takındığı tutum farklı. Microsoft'un eski yönetim kurulu başkanı Bill Gates, sıkı önlemler alıyor.

Bill Gates, 14 yaşına kadar çocuklarının telefon edinmelerini yasaklamış. Tüm çocuklar birer akıllı telefonla yetinmek zorundalar. Yemek saatlerinde hiçbir şekilde telefonları ile zaman geçiremiyorlar. Buna ek olarak telefon ve televizyonla geçirdikleri saatler belli sınırları aşmamak zorunda. Uyku saatlerine mutlaka uymak zorundalar. Bill Gates'in en genç çocuğu 14, en büyüğü ise 20 yaşında.

Bill Gates'in karısı Melinda Gates, hiçbir kompleksli davranış içine girmeden şu gerçeği 2013 yılında açıklamıştı: "Çocuklarım da çoğu genç gibi Apple iPhone'a tutkun. Ancak alabilecekleri telefonlar Microsoft ürünleri. Sonuçta ailemizin serveti Microsoft'tan geliyor. Buna saygı göstermeliler." Bill Gates son röportajında da bunu inkar etmiyor. Sanırız aynı taleple yine karşılaştı.

Gerçi şu sıralar satın alınabilecek üst düzey bir Microsoft akıllı telefon bulmak epey zor olmalı. Maalesef Microsoft, akıllı telefonu departmanından zarar üstüne zarar ediyor. Belki de bu, Gates çiftinin sert politikasını değiştirmesine sebep olabilir. Bill Gates yaklaşık 85 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin kişilerinden biri. Teknoloji ile sürekli içli dışlı olmasına rağmen bu tür yasaklar koyması hayranlık uyandırıcı.