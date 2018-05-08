Bill Gates’in Favori Yazarı: 'Dünya Çok İyi Durumda'

Bill Gates'in favori yazarı Steven Pinker'a göre dünya eskisine oranla çok daha iyi durumda. Son kitabında bu tezine dair sebepleri istatistiksel verilerle açıklayan Pinker, her geçen gün Gates'in hayranlığını biraz daha kazanıyor.

Günümüzde, gerek ülkemizde gerek dünyanın herhangi bir bölgesinde yaşayan bir insana ‘Sizce dünya geçmiştekinden daha iyi durumda mı?’ gibi bir soru yöneltsek büyük bir ihtimalle cevap: dünyanın günden güne daha kötüye gittiği, geçmişin bu yüzden daha iyi olduğu yönünde olacaktır.

Fakat Bill Gates’in Favori Yazarı Harvard Profesörü Steven Pinker’a göre bu büyük bir yanılgı. Pinker’ın son kitabı ‘Enlightement Now’ tam olarak bu konun üzerinde durarak istatistiksel bilgiler ışığında daha optimist bir bakış açısında olunması gerektiğini savunuyor.’ Evet, günümüzde çevresel faktörler, nükleer silah gibi tehlikeler mevcut olsa da bunlar bir işaret olarak algılanmamalı çözülmesi gereken problemler olarak görülmeli. Tüm bunlar dışında insanlık aslında sandığınızdan da iyiye gidiyor’ tezini savunan kitabında, bir kaç madde ile dünyanın şu anki durumunu istatistiksel olarak önümüze sunuyor.

ABD’de 30 yıl önce her 100.000 Amerikalı’ya oranla 8.5 cinayet, 35 milyon ton hava kirliliğine etki eden madde ve %12 oranında yoksulluk varken bugün bu değerler sırasıyla 5.3, 21 milyon ton ve %7’ye düşmüştür.

1988’de dünya nüfusunun %37’si aşırı yoksulluk çekersen 60 binden fazla nükleer silah hakkında konuşuluyordu. Bugünse bu rakamlar sırasıyla %10 ve 14.995 nükleer silaha işaret etmekte.

2017 yılı, Batı Avrupa için terör anlamında kötü bir yıl gibi gözükse de durum 1988’de daha vahimdi. 1988’de terör sonucu hayatını kaybeden sayısı 440’ken 2017 gibi kötü bir yılda bu rakam 238 olarak hesaplanmış durumda.

Daha da geçmişe gittiğimizde insan ömrü 30 olarak düşünülürdü, bugün bu değer; 70’e hatta günden güne 80’e merdiven dayamak üzere.

Günümüzden 250 yıl önce dünyanın en zengin ülkelerinde bile çocukların üçte biri hastalıklar ve salgınlar nedeni ile 5 yaşın üzerini göremiyordu. Bugün bu oran dünyanın en fakir ülkeleri için %6 olarak hesaplanmış durumda.

Bugün dünyanın %10’u aşırı fakir kesimi oluştururken 200 yıl önce bu oran %90’dı

Fikrleriyle bir çok yazarın eleştirilerinin ana hedefi olsa da, Steven Pinker'ın mantık çerçevesinde bazı düşünceleri bir noktada insanlara ders olmalı. Yaşadığımız dönemden şikayet etmek yerine, yaşadığımız hayatın ve dünyanın değerini bilerek nasıl daha iyiye gideceğimizin çözüm yollarını araştırmalıyız. Günümüz dünyasından umudu kesmek, ne bizlere ne de gelecek nesillere hiçbir şey kazandırmayacaktır.