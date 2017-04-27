Dünya nüfusunun 3'te biri susuzluk sebebiyle birçok sağlık tehdidi altında yaşıyor. Bu konuda yapılan çalışmalarda başı çeken Bill & Melinda Gates Vakfı desteği ile çok pratik bir yöntem sayesinde hastalıkların yayılması önlenebilir.

Aynen duyduğunuz gibi; bir tuvalet bile dünyayı kurtarma konusunda yardımcı olabilir.

Zayıf sağlık koşulları, gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir tehdit oluşturuyor Her yıl 1.7 milyon ölüme neden olman kötü sağlık koşulları söz konusu rakamın 3’te birinin çocuk olmasıyla da savaşılması gereken konuların başında ayer alıyor. Yeryüzünde bulunan 2.4 milyar insan yapılan araştırmalara göre uygun bir tuvalet bulamıyor. Aynı sayıda akıllı telefon sahibinin bulunması da insanı çıldırtan bir ironi.

Basit, düşük maliyetli ve hijyenik tuvalet tepsisi tasarımı sunan SaTo Pan, kolay kullanımı ile acil ihtiyacı olan bölgelerde çok çabuk yaygınlaşabilir ve de sayesinde her şey değişebilir. Her SaTo Pan plastikten üretiliyor ve 1,50 dolara mal ediliyor.

Bir kapana benzeyen sistem sayesinde atığın, karşı ağırlık kullanarak basit bir fizik yasasıyla ortadan kaldırılması işlevi bulunuyor. Temelde bu yöntem bir tuvaleti su olmadan yıkamanın basit bir yolu. Ayrıca tuvalet çukurlarını açık havadan kapatmak için mekanik ve su izolasyonları kullanıyor. Bu sadece gözlerinizi ve burnunuzu hoş olmayan bir deneyimden kurtarmakla kalmıyor, aynı zamanda böceklerin çukurlara inmesini ve etrafında uçmasını önleyerek hastalık bulaşmasını da büyük ölçüde azaltıyor.

Bill Gates ve eşi Melinda Gates’in kurdukları vakıfın da desteği ile şu ana kadar dünya çapında 14 farklı ülkeye bir buçuk milyondan fazla bağış ulaştırıldı. Bangladeş, Uganda, Haiti, Malavi, Nepal, Nijerya ve Filipinler'de en az 800.000 adedi kullanıma sunuldu.

Elbette bu küçük mavi tuvalet, çözümün yalnızca başlangıç ​​noktası. Bu gibi diğer teknoloji ve tasarım gelişimlerinin yanı sıra, eğitim kalitesi ve farkındalığın da artması gerekiyor.