Bill Gates'in Yaz Boyunca Okumanızı Tavsiye Ettiği 5 Kitap

Microsoft'un kurucusu ünlü milyarder Bill Gates, yaz boyunca vakit buldukça okumanızı tavsiye ettiği kitapları paylaştı.

Çoğumuz bir milyarder gibi yaşayamayız ama hiçbir şey bizim bir milyarder gibi kitap okumamıza engel olmaz. Bill Gates, her yıl yazdığı okuma tavsiyelerini bu sene de GatesNotes adlı blogunda yayınladı. Listesinde 4 adet az tanınmış esere ve 1 adet ünlü bir romana yer veren Gates, bu kitapları kesinlikle okumanızı tavsiye ediyor. İşte Bill Gates'in tavsiye ettiği o 5 kitap.

Lincoln in the Bardo(Arafta)

Amerikalı yazar George Saunders 2017 yılında kaleme aldığı deneysel roman olan Lincoln in the Bardo, yazarın ilk roman çalışması olma özelliğine sahip. Ölümden sonraki hayat ve araf kavramını konu alan roman, eski ABD Başkanı Abraham Lincoln'ün oğlu William Wallace Lincoln'ün ölümü sonrasında yaşadıklarını anlatmaktadır. Dilimize Niran Elçi çevirisiyle Arafta isimiyle çıkmış olan kitabı internet ve kitapçılarda bulabilirsiniz.

Everything Happens for a Reason

Duke Divinity adlı bir ilahiyat üniversitesinde yardımcı doçentlik yapmakta olan Kate Bowler'ın otobiyografi türünde kitabıdır. Yale İlahiyat Okulu ve Duke Üniversitesi mezunu olan Bowler, kocası ve oğluyla Kuzey Carolina'da yaşamakta. Ülkemizde henüz çevirisi yapılmamış bir kitaptır.

Origin Story: A Big History of Everything

David Christian büyük tarih projesi'ni başlatmak için 2011'de Gates'e katılan bir yazar ve tarihçidir. Tarih grubu, Hristiyanlığın disiplinlerarası bir şekilde dünya ve bilim tarihini irdeleyen bir topluluktur. Gates eğer daha büyük bir Hristiyan tarihi kitabı almadıysanız Origin Story harika bir seçimdir diyor. Maalesef bu eser de dilimize çevirisi yapılmamış kitaplardan biri.

Factfulness

Hayatını kaybeden İsveçli bilim insanı Hans Rosling’in ölümünden sonra yayınlanan kitabı tam adıyla Factfulness: Ten Reasons We’re Wrong About the World — and Why Things Are Better Than You Think'dir. Kitaba adını veren “Factfulness” sözcüğü, yazar Rosling’in ürettiği ve “tahmine gerek kalmaksızın delillerle görüşünüzü kanıtladığınızda hissettiğiniz doyum” anlamına gelen bir kelimedir. Bu kitabın da çevirisi bulunmamakta.

Leonardo Da Vinci

Walter Isaacson'un sanatçı ve mucit Leonardo da Vinci'nin hayatını anlattığı bir biyografisi de tavsiyeler arasında yer almakta. Gates, da Vinci'nin dergilerinden biri olan Codex Leicester'e sahip, bu yüzden uzun zamandır efsanevi polymath ile ilgileniyordu. Gates, kitap için “Okuduğum diğer tüm Leonardo kitaplarından çok daha fazlası yer almakta. Onu tam bir şekilde görmenize ve ne kadar özel olduğunu anlamanıza yardımcı oluyor” sözlerini kullandı. Daha önce birçok biyografisi dilimize çevirilen Walter Isaacson'un bu kitabı da yakın zamanda ülkemizde de okunabilir hale gelecektir.

Listede sadece bir kitabın Türkçe çevirisi olsa da, bu kitaplar bir kenara not edilip çevirileri yapıldığında okunabilir. Tabii ki kitap okuyabilecek seviyede İngilizceye sahip olanlar, Gates'in tavsiyelerine uyarak bu yaz bütün bu kitapları okuyabilirler.