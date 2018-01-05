Bill Gates’e Göre Yanılıyoruz, “Dünya Gittikçe Kötüleşmiyor!

Microsoft bugünlerde büyük veri teknolojileriyle geleceği inşa etmeye devam ederken, kurucusu Bill Gates hayır işleriyle uğraşıyor. Geleceğimiz hakkında ise bazı ilginç değerlendirmeler de bulunan Gates’in sözleri herkesi ilgilendiriyor.

Teknoloji tarihinin en önemli isimlerinden ve Microsoft’un kurucusu olan Bill Gates, dünyanın en zengin insanı unvanını kaybetti. Ancak ona duyulan saygının bir eşi yok. Microsoft’un koltuğundan indikten sonra sadece yönetim kurulu üyesi olarak göreve devam eden Gates, eşiyle kurduğu Melinda & Gates Vakfı aracılıyla dünyanın en çok yardım yapan hayır kurumlarından birisini kurdu.

Elbette Gates’in ve şirketinin yarattığı değişim ve kaydettiği ilerleme dünya tarihi açısından çok önemliydi. Bugünlerde Microsoft birden fazla rakibe sahip olsa bile, bu rakiplerden Apple’ın dünyanın en değerli şirketi olmasına öncülük etti. Merak edenler bu ilginç hikayeyi Gates ve Steve Jobs’un hatıralarıyla okuyabilirler.

Yapay zekalar, küresel ısınma, kitlesel yok oluş, savaşlar, hastalıklar, nüfus kıyımı gibi çeşitli gelecek korkularıyla yaşıyoruz. Bu söylemler elbette insanoğlunun her çağda dile getirdiği şeylerdi. Ancak son 10 yıldır durum hiç de iç açıcı değil. Bilimsel veriler belki de tarihte ilk defa bu kötü beklentilerimizi doğruluyor. Buna kehanet teorisi diyoruz, insanlar neyi düşünürlerse ona inanmaya başlar ve bir süre sonra fark etmeden o şeyi gerçekleştirirler.

Gates ise bu genel kanının aksine, Time dergisi için kaleme aldığı bir yazıda resmen karşı çıkıyor. Dünya’nın aslında gün geçtikçe iyiye gittiğini söyleyen Bill Gates, olumsuz beklentilerin haberlere ve medyanın yarattığı algıya dayandırılmasını istiyor. Bu yazıya ek olarak Time dergisi editörleri, internet sitelerinin bir kısmını baştan aşağıya yenileyerek yalnızca iyi haberlere yer vermek için çalıştılar.

Bu tartışmaya geçmeden önce kendisinin değindiği konulara bakalım:

“Dünya aslında daha iyi hale geliyor”

Bill Gates, çocuk ölüm oranlarının azaldığını ve eşcinsel insanlara karşı tutumların yumuşadığını, bunların çoğu ülkede gözlemlediğini dile getiriyor. Kendisine göre sadece negatif haberlere odaklandığımız için bu iyi şeyleri göremiyoruz.

Gates’in değindiği diğer gelişmeler şöyle:

Beş yaşın altındaki çocukların ölüm oranlarında belirgin bir düşüş var. 1990 yılından bu yana oranlar yarı yarıya düştü ve 122 milyon çocuk yaşamına devam etti.

1990'da dünya nüfusunun üçte biri yoksulken bu oran bugün onda biri şeklinde. Yani rakamsal bazda daha çok insan yoksulluğun pençesinden kurtuldu.

Dünya çapında ilkokula devam eden çocuk sayısında büyük bir artış var. Günümüzde okul çağındaki çocukların %90'ı okula gidebiliyor.

Eşcinsel insanların haklarını koruyan yasaları 100’e yakın ülke uyguluyor.

Dünyada kadınlar, kamuda gün geçtikçe daha çok görev alıyorlar.

Gates, yaygın kötümser havanın sorumlusu olarak kesin bir dille medyayı işaret ediyor. İnsanlar yapısal olarak kötü haberleri okumaya daha yatkın oldukları için medya, ilgi duyulanı gündemde tutuyor.

Aynı dergide Gates gibi birkaç önemli ismin de olumlu yönelimlere ve gelişmelere ilişkin yazıları yayınlandı. Alzheimer tedavisinde yaşanan gelişmeler, “Amerikalıların” yükselen yaşam standartları, kadına şiddette genel azalış, genel şiddet vakalarındaki düşüş gibi konular kesinlikle umut verici.

Kötü haberleri göz ardı etmek için emek harcamak gerekiyorsa, bu eylem Gates’in söyledikleriyle derginin eylemi çelişiyor demektir. Fakat kötüyü düşünmeme ve iyiyi düşünüp, iyi şeyler için harekete geçme mesajı insanın içini umutla dolduruyor (Evet, gerçekten.)

Peki dünya, bu isimlerin söylediklerine gerçekten ayak uydurabiliyor mu?

Dünya gerçekten daha iyi bir yer olmaya mı başladı?

Hadi birlikte tartışalım.