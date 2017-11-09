ABD'de Ahlaki Kriz: 3 Kişi 160 Milyondan Daha Zengin

Amerika Birleşik Devletleri'nin en zengin 3 insanı Bill Gates, Jeff Bezos ve Warren Buffett Amerika'nın en yoksul 160 milyon vatandaşının toplam varlığından daha fazla servete sahip.

Yeni bir araştırma dünyanın en büyük kapitalist ülkesi konumunda bulunan ABD'deki uçurumu bir kez daha gözler önüne serdi. Ülkenin en zengin üç kişisi, Bill Gates, Jeff Bezos ve Warren Buffett'in gelirleri 160 milyon Amerikalı ya da 53 milyon ABD hane halkının toplam gelirinden daha fazla çıktı. Politika Araştırmaları Enstitüsü tarafından hazırlanan rapora göre üç milyarder toplamda 248.5 milyar dolarlık servete hükmediyor.

Josh Hoxie raporda ele aldığı görüşlerinde pek çok kişinin mücadele ettiğini hatırlatarak bu durumun kötü bir ekonomi olmadığını bir 'ahlaki kriz' olduğunu vurguladı. Bilindiği gibi ABD'de bulunan 400 zengin, Birleşik Krallık, Fransa ya da Hindistan'ın gayri safi yurtiçi hasılasından (GSYİH) daha fazla servete sahip. Bu zenginlerin 2.68 trilyon dolarlık sermayesi bulunuyor.

Raporda, "En zengin 400'ümüz artık ABD nüfusunun yüzde 64'ünden (toplam 80 milyon hane veya 204 milyon kişi) daha fazla servete sahip." ifadeleri yer alırken bu sayının Kanada ve Meksika'nın toplam nüfusundan daha fazla insan anlamına geldiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından önerilen vergi indirimlerinin bu uçurumu daha da artıracağı belirtilirken yine rapor yazarlarından Chuck Collins "Servet eşitsizliği yükselişte", "Eşitsizliği azaltacak eylemlerin vakti geldi, çok zenginler için vergi indirimleri değil" ifadelerini kullandı. Raporda uçurumun giderilmesi için en zenginlerin vergilendirilmesi ve elde edilen gelirlerin ekonomik zenginlik yaratma fırsatları için yatırımlarda kullanılması önerildi.