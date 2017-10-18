Bill Gates: Dünyanın Hiç Olmadığı Kadar Yaşanılabilir!

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan ve servetinin neredeyse tamamını hayır kurumlarına bağışlayan Bill Gates, dünyanın daha önce hiç olmadığı kadar yaşanılabilir halde olduğunu söyledi.

Çoğu kişi dünyanın yaşanmaz bir yere dönüştüğünü ve durumun daha da kötüye gittiğini düşünür. Fakat dünyanın en ünlü ve zengin hayırseveri Bill Gates’e göre bu tamamen yanlış bir düşünce. Gates’e göre dünya, daha önce hiç olmadığı kadar yaşanılabilir durumda.

Peki Bill Gates neden böyle düşünüyor?

Bill Gates, YouTube üzerinden paylaştığı ‘Küçük Buluşlar - Büyük Etki’ adlı video ile yardıma muhtaç insanların geçmiş yıllara göre çok daha iyi durumda olduğunu, ücra bölgelerdeki insanların ilaçlara çok daha kolay erişebildiğini ve hastalıklarla çok daha verimli bir şekilde mücadele edilebildiğini gösteriyor.

Video 5 farklı sahnede geçiyor ve ilk bakışta fark edemediğimiz, fakat gerçekte hayat kurtaran buluşları anlatıyor.

İlk sahnede ‘hayat kurtaran’ buluşumuz bir paket un. Belki tuhaf geliyor olabilir ancak açlıkla mücadelede İyileştirilmiş Beslenme İçin Global İttifak Organizasyonu’nun yardıma muhtaç bölgelere dağıttığı unlar çok önemli rol oynuyor.

İkinci sahnede masadaki görünüşü ‘powerbank’a benzeyen cihaz bir Wise Pill. Bu cihaz ile doktorlar hastaların ilaç alıp almadıklarını kontrol ediyor ve unuttukları ya da ilacı almadıkları zaman doktorların hastalarını uyarmasını sağlıyor. HIV / AIDS virüsü ile mücadelede önemli bir yardımcı.

Üçüncü sahnede gördüğünüz şey de bir su sebili değil tabii ki. İlaçların bozulmaması için soğuk ortamda korunması gerekiyor ki elektrik gerekmeden çalışan Arktek Soğutucu tam olarak bu işi yapıyor. Tek bir Arktek Soğutucu, 6 bin kişilik bir köyün bir aylık ilaç stoğunu saklayabiliyor.

Dördüncü sahnede ise myAgro kartlarını görüyorsunuz. Bu kartlar küçük çiftçilerin tohum, gübre alımlarında tasarruf yapmalarını sağlıyor. Gelirlerin çok düşük olduğu bir toplumda tasarruf gerçekten hayat kurtarıyor.

Beşinci sahnede ise tavukları görüyoruz. Evet, bildiğiniz tavuk. Düşük bütçeli aileler için tavuk yetiştiriciliği, ekonomiyi ikiye katlamak için en kolay yollardan biri.

Bill Gates, insanların karamsar yaklaşımının, kişisel tatminsizlikleri ve teknolojinin gücünü hafife almasından kaynaklandığını belirterek, 'İnsanlar sadece şu anda neler olduğuyla ilgileniyor, fakat yeni buluşların ve teknolojik gelişmelerin gelecekte neleri değiştirebileceğini düşünmüyorlar.' dedi.