Bill Gates Kendi Akıllı Şehrini Yapmak İçin Arazi Satın Aldı

Facebook'un kampüsü gibi Bill Gates' de kendi akıllı şehrini oluşturmak için kolları sıvayarak Arizona eyaletinde büyük bir arazi satın aldı.

Bill Gates, Arizona’nın Phoenix şehrinin merkezine 45 dakikalık mesafede, batıya düşen tarafında ‘akıllı şehir’ yapma planlarını uygulamaya başladı. Vadinin batı tarafında uzak bir bölgede bulunan arazi parçasının toplam büyüklüğü yaklaşık 10.000 km² büyüklüğünde. Belmont adı verilmesi düşünülen şehir, yenilik ve teknolojiyi kucaklayarak, ileriye taşıyacak. Gates’in yatırım firmalarından biri daha şimdiden projeye 80 milyon dolar yatırarak, bu planları somutlaştırmaya başladı.

Arizona’da bulunan emlak holdingi ‘Belmont Partners’ bir basın açıklamasında “Belmont, yüksek hızlı dijital ağlar, veri merkezleri, yeni üretim teknolojileri ve dağıtım modelleri, otonom araçlar ve otonom lojistik merkezleri çevresinde tasarlanmış yüksek teknolojiyi kucaklayan iletişim ve alt yapı omurgasına sahip, ilerici düşünceye sahip bir topluluk oluşturacak” dedi.

Gelecekçi düşünce

Gates, oyunda bir adım önde olmasını bilen bir adam. Kurmayı düşündüğü ‘akıllı şehir’ de, yenilikçi teknolojilerin test edilmesi ve üretilmesi için bir alan olacaktır. Konum itibariyle şehir içerisinden geçen bir otoban, doğrudan Las Vegas’a bağlayacak şehri. Bu tip merkezi ve önemli bir şehre gidiş gelişler, şehrin kendiliğinden büyüyerek, serpilmesini sağlayacaktır.

Bir bölümü ofis, ticari faaliyetler ve satış alanı olarak ayrılacak olan şehirde aynı zamanda okullar ve özel mülkler de bulunacak.

Belmont Properties’in yaptığı açıklamaya göre boş bir arazi, belirli bir maksada yönelik, esnek bir alt yapı modeline sahip şehir haline dönüşecek. Önemli bir konumda ve çok miktarda alana sahip olan konumda, başka bir şey bulunmuyor. Herhangi bir yapının bulunmayışı nedeniyle şehir, bütünüyle benzersiz şekilde inşa edilmeye müsait oldukça.

Belmont adı verilecek olan akıllı şehir, bulunduğu eyaleti de kalkındıracak potansiyele sahip.