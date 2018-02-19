Bill Gates Kendinden Daha Fazla Vergi Alınmasını İstiyor!

Dünyanın en zengin ikinci kişisi konumunda olan Amerikalı girişimci Bill Gates, Trump’ın 1.5 trilyon dolarlık vergi indirimi yasasını eleştirenler arasına girdi. Bill Gates, “10 milyar dolardan daha fazla vergi ödedim ama devlet benim pozisyonumda olan kişilerden çok daha fazla vergi ödemesini talep etmeli” açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Aralık ayı sonunda imzaladığı yasa, zenginlere ve şirketlere yarar sağlayacağı gerekçesiyle Demokrat Partililerin tepkisini çekerken bir itiraz da Bill Gates'den geldi. CNN'e konuşan Microsoft'un kurucusu Bill Gates bunun, orta sınıf aileler ve çalışan kesimlerin değil, en zenginlerin yararına olduğunu ve ilerici değil gerici bir vergi yasası olduğunu belirtti.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'dan sonra dünyanın en zengin ikinci kişisi olan ve 92 milyar dolarlık servete hükmeden Gates, yaptığı açıklamalardan da anlaşılacağı gibi eşitlikten ve adaletten yana davranıyor.

Sistemin zenginlerin menfaatlerine göre şekillendiğini anlatan Gates, ABD'de eşitsizlik uçurumunun büyümesiyle ilgili soru üzerine ''Tüm gelişmiş demokrasiler bu konu üzerinde düşünmeli, nüfusun 6'da 1'inin içinde yaşadığı koşullar bizim için çok hayal kırıcı olmalı ve hükümet de 'biz bu insanlar için niye daha iyi işler çıkaramıyoruz' diye sorgulamalı” yanıtında bulundu.

Kişisel servetinin büyük bölümünü hayır işleri için bağışlayan Gates’in eşiyle birlikte 2000 yılında kurduğu ABD’nin en büyük özel vakfı, sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi, eğitim fırsatlarının arttırılması ve yoksullukla mücadele gibi konular için çalışıyor.