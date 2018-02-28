Bill Gates, son yılların teknoloji jargonundan pek de memnun değil. Hayırsever ve fütürist kimlikleriyle tanıdığımız Microsoft’un eski CEO’su Gates, kripto paralar ve Elon Musk’ın hızlı tren projesi Hyperloop hakkında pek de iç açıcı şeyler düşünmüyor.

Reddit üzerinden bir soru cevap etkinliğine katılan dünyanın en başarılı girişimlerinden Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, salı günü platform üzerinden gelen soruları yanıtladı. Kripto paralar hakkında düşüncelerini belirten Gates, ilginç bir şekilde anonim olmalarından rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

“Kripto para birimlerinin asıl özelliği gizliliktir. Bunun iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hükümetlerin kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve terör finansmanını engelleme yeteneği iyi bir şeydir. Şu anda şifreli para birimleri yasa dışı alışverişler ve diğer uyuşturucuları satın almak için kullanılmaktadır, bu yüzden doğrudan ölümlere neden olan nadir bir teknolojidir. Bence ICO'lar ve kripto para birimleri etrafındaki spekülatif dalga, uzun dönemde çok riskli."

Gates ayrıca, Elon Musk’ın hızlı tren kapsülü projesi olan ve uzun mesafeleri hatırı sayılır sürelerde aşmayı hedefleyen Hyperloop için de fikirlerini beyan etti. Musk’ın konseptine gölge düşüren açıklamalarda bulunan Gates, sisteme güvenmiyor:

"Bence özel pazarlar, bu alanda yeniliği oldukça iyi bir şekilde dolduruyorlar. Elektrikli araba ve özerk araçlar harika şeyler olacaklar. Vakfımız şu anda Ruanda ve Tanzanya'da tıbbi malzemelerin drone’larla taşınması için denemeler yapıyor. Hyperloop projesinin konsept olarak mantıklı olduğundan emin değilim, güvenli hale getirmek çok zor”

Gates’in açıklamaları, son aylarda dillerden düşmeyen iki önemli teknolojik devrime ilişkindi. Şu sıralarda Microsoft’taki görevinden çok uzakta, eşiyle birlikte kurdukları Bill & Melinda Gates Vakfı ile ilgilenen Gates, artık modern anlamda teknoloji gündeminden uzak kalmak istiyor gibi. Peki sizler Gates'in açıklamaları hakkında neler düşünüyorsunuz?