Bill Gates Milyar Dolarlarını Nereye Harcayacağını Açıkladı

Bildiğiniz üzere Bill Gates, onca zenginliğine rağmen hayır işlerine çok fazla önem vermesiyle biliniyor. Peki Bill Gates'in mal varlığıyla planladıkları neler?

Bill Gates bugüne değin Afrika'ya yaptığı ziyaretlerle, alçak gönüllü kişiliğiyle ve onca mal varlığına rağmen yaşadığı alçak gönüllü hayat ile biliniyor. Cem Yılmaz'ın gösterisinde belirttiği gibi; 'Bill Gates niye bu kadar başarılı kardeşim?! Çünkü her sabah Microsoft'un kepenkini kendi açıyor!' sözüne uygun bir yaşam sürdüğünü düşündüğümüz Bill Gates, mal varlığı ile ilgili planlarını açıkladı.

JP Morgan Healthcare konferansında, Bill Gates geleceğe dair, Dünya'yı nasıl daha iyi bir yer yapabileceği ile ilgili sorulara cevap verdi. Bill Gates ve eşi Melinda Gates'in muhtaç ülkelere olan yardımlarından söz edilen konferansta, Bill Gates, en büyük hedefinin bulaşıcı hastalıklar ve buna yol açan sorunların önüne geçmenin çözümünü bulmak olduğunu söyledi. Bu süreci bi metaforla anlatan Gates, 'Orada bir sürü meyve var ve bu meyveler çözüm için kullanılmıyor' dedi.

Sıtma, susuzluk ve açlık gibi konulara özellikle uzun yanıtlar veren Gates, Dünya üzerindeki sorunların temeliyle ilgili bilinçli ve sorunları çözmekte istekli olduğunu belirtecek şekilde konuştu. Siz ne düşünüyorsunuz bilemiyorum ama ben bu milyarder adamın gerçekten güzel bir yüreği olduğuna ve yaptığı iyilikleri minimum düzeyde anlatarak elinden geleni yaptığına inanıyorum.