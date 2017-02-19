Microsoft kurucusu ve CEO'su Bill Gates, gelecek için insanlığa bazı uyarılarda bulundu. Gates'e göre nükleer silahlar, nükleer savaş, endişelenmemiz gereken şeyler listesinde ikinci sırada.

Özellikle ABD'nin yeni başkanı olarak Donald Trump'ın seçilmesinin ardından nükleer silahlar ve gelecekte olası bir nükleer savaşa yönelik beklentiler, endişlere daha da artmıştı.

Fakat dünyanın en varlıklı insanlarından biri olan Microsoft kurucusu ve CEO'su Bill Gates'e göre, öyle bir tehdit mevcut ki, nükleer savaş bile yanında daha iyimser kalabilir.

Eşi Melinda ile birlikte kurdukları Gates Vakfı ile çocuklara her türlü yardımı sunan Gates, hastalıklara karşı da mücadele edilmesinde önemli bir rol oynuyor. Fakat Gates'e göre insanlığın sonunu getirme ihtimali en yüksek olan şey nükleer savaş ya da küresel ısınma değil, biyoterörizm.

Almanya'da gerçekleştirilen Münih Güvenlik Konferansı'nda bir konuşma yapan Gates, genetik mühendisliğin gelecekte yol açabileceği tehlikelerden söz etti. Gelecekte, genetik mühendisliğinin terör silahı olarak kullanılabilme ihtimalinden bahseden Gates, ortaya çıkacak biyolojik terör nedeniyle milyonlarca kişinin hayatını kaybedebileceğini belirtti.

"Biyoterörizm konusunda endişeliyim. Bir sonraki salgının, bir bilgisayarda yaratılıp yayılması söz konusu ve bu duruma karşı önlemler almalıyız. Nükleer silahların aksine, biyolojik tehditler sürekli olarak insanları öldürmeye devam edecek ve bulaşıcı etkisi katlanarak artacaktır."

Önümüzdeki 10-15 senelik süreçte, gezegenimizin böyle bir salgın ile karşı karşıya kalmasından endişe duyduğunu da sözlerine ekleyen Gates, tıbbi araştırmalara daha fazla yatırım yapmamız gerektiğini de belirtmekte.

Peki sizce Gates haklı olabilir mi? Gerçekten de nükleer silahlardan ziyade korkmamız gerek tehdit biyoterörizm mi? Yoksa iş biyoterörizme kalmadan bir nükleer savaş patlak verebilir mi?