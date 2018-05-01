Bill Gates'in Öğrencilik Hayatına Dair En Büyük Pişmanlığı

Sadece dünyanın en büyük şirketlerinden Microsoft'un CEO'su ve kurucusu olmasıyla değil, insani yapısıyla da bilinen Bill Gates, hakkında pek de bilinmeyen bir gerçekten söz etti.

Bill Gates dünyanın en zengin insanlarından biri olmasının yanı sıra, hem örnek bir aile babası figürü olması hem de dünya genelindeki hastalık ve açlık gibi sorunlar için maddi ve manevi çabalarıyla da biliniyor.

Hal böyleyken bu tip bir figürün kişisel hayatı ve kişiliği ile ilgili de her şey merak ediliyor. Bill Gates özel yaşamıyla ilgili başarı öykülerini, düşünce ve fikirlerini paylaşmaktan çekinmeyen biri. Bu bağlamda kendisi, yapılan yeni bir röportajda kolej hayatına dair pişmanlıklarından söz etti. 1975 yılında Harvard Üniversitesi'ne adım atan Bill Gates, üniversite hayatı boyunca çok fazla anti-sosyal bir kişiliğe sahip olduğunu ve bundan büyük bir pişmanlık duyduğunu söyledi.

Microsoft'un eski CEO'su ve Gates'in Harvard'dan arkadaşı olan Steve Ballmer'ın kendisini Harvard'ın ünlü gençlik kulüplerinden Fox Club'a davet ettiğini belirten Gates, "O kadar anti sosyaldim ki varlıklarından bile haberim yoktu. Steve bazı deneyimleri tatmam gerektiğini söyledi. Sanırım alkolden söz ediyordu. Derslerden daha iyi notlar almak ve daha çok derse girip çıkmak dışında hiçbir şeyi umursamıyordum. Keşke daha fazla insan tanısaydım." diyerek o dönemki pişmanlığını dile getirmiş.