Dünyaca ünlü milyarder iş adamı Bill Gates, robotik mimarinin gelişmesi ile doğacak vergi açığını kapatmak için bazı yöntemler önerdi.

Bill Gates'e göre, bir işçi “teknik olarak hayatta" olmadığı için para ile ilişkisi olmayacağı anlamı çıkarılamaz.

Milyarder hayırsever, Quartz Genel Yayın Yönetmeni Kevin Delaney ile yaptığı son röportajda, robot emeğinin insan emeği gibi vergilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Gates, "Gelir vergisinden vazgeçemezsiniz." ifadelerini kullanıyor. Gates, ekonomistler ve çeşitli bilişim uzmanları, birkaç yıldır ortaya yaygınlaşan olan robotik otomasyon tehdidini tartışıyor. 2013 yılında Oxford 'da düzenlenen bir rapor, "2023 ve 2033 yılları arasında robot iş gücünün yüzde 50 seviyesine varabileceğini" öngörüyor.

2015 McKinsey raporunda da, “Robotik mimarinin, günümüz teknoloji üretiminin yüzde 45'inin yerini alabileceği” sonucuna varılmıştı. 2016'da yazılan PwC raporu, "Dronların altyapı ve tarımda 126 milyar dolarlık emeğin yerini alabileceğini" savunmuştu.

Bill Gates

Gates, bu gerçekleştiği zaman “Robot üreticilerinin vergi ödemeden inanılmaz karlar elde edeceğine” inanıyor. Dehanın aklındaki asıl soru şu: Eğer insanlar, işsiz kaldıkları için vergi ödeyemezse hükümet; sağlık, altyapı ve kolluk kuvvetleri gibi sosyal programları desteklemek için gerekli fonu nasıl elde edecek?

Gates, “İş gücünün yetersiz olduğu programların bir bölümüne katkıda bulunan bir robot vergisi olması gerektiğini” savunuyor. Gates; öğretmenlik, yaşlı bakımı ve özel ihtiyaçları olan çocuklara yardım gibi örneklere işaret ediyor. Böylece sosyal giderler azalırken, işlerini robotlarını kaybeden kişiler de bir şekilde gelir elde edebilecek.