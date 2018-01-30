Bill & Melinda Gates vakfı, Afrika’da açlığa bir dur diyebilmek için genetiği oynanmış süper inekler geliştirecek. Bu ineklerin, Afrika’daki ineklerden çok daha fazla süt vermesi bekleniyor.

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bill Gates, genetiği oynanmış süper inekler yaratmak için kolları sıvadı. Kurucusu olduğu Microsoft’u bir kenara bırakıp tüm mesaisini Afrika’da açlıkla mücade eden insanlar için harcayan Gates, bunun için süper inek adı altında yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Bu proje için 40 milyon dolarlık bütçe ayıran Gates, Afrika’nın her türlü koşula dayanan, dayanıklı olsa da çelimsiz inekleriyle İngiltere’nin hava şartlarına karşı pek dayanıklı olmasa da son derece verimli ineklerin genlerini birleştirip süper inek adı altında yeni bir inek türü oluşturmak istiyor.

Habertürk’ün haberine göre Gates’in aklında günde 19 litreye kadar süt verebilen İngiliz ineklerini Afrika şartlarına göre hazırlayıp bu bölgede yaşanan kıtlığa çare bulmak var. Afrika’da yaşayan inekler günde yalnızca 2 litre süt verebiliyor. Gates, bu iki ineği birleştirerek her ortamda yüksek verim elde edecek bir inek geliştirecek.

5-6 Kat Daha Çok Verim

Bill Gates’in projesi amacına ulaşırsa, her inek 5-6 kat daha fazla süt vermeye başlayacak. Bu da Afrika’da yaşanan kıtlıkla mücadele için çok büyük bir faktör yaratacak. Bill & Melinda Gates Vakfı, Afrika başta olmak üzere tüm dünyada açlığa ve sağlık sorunlarına karşı savaşmaya devam ediyor. Bu sorunlarla mücadele etmek için tarım ve hayvancılığa önem veren Gates, süper inek için ayırdığı 40 milyon dolarlık fonun dışında başka projelere de kaynak olmaya devam ediyor.