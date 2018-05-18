ABD Başkanı Donald Trump, Microsoft’un kurucusu Bill Gates ile çok özel bir ilişkiye sahip. Bill Gates, bu iletişimden ne kadar rahatsız olduğunu ifade etse de ikilinin mecburen iki kez bir araya gelmişliği var. Bu iki toplantıda da HIV ve HPV virüslerini birbirlerine karıştıran Trump, meğer Gates’ten fena bir ayar yemiş.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Microsoft’un kurucusu Bill Gates, şu sıralar emekli olduğu için Bill & Melinda Gates Vakfı için çalışıyor. Vakıf, küresel çaptaki hastalıklara karşı önlem almak ve kaynak yetersizliği çeken toplumların sorunları çözmek üzerine kurulu. Yıllardır milyonlarca insanın hayatını kurtaran pek çok girişim, bu vakıf sayesinde gerçekleşti.

Donald Trump, başkan olduğu yıldan bu yana Bill Gates ile çalışmaya yönelik ısrarıyla biliniyor. Kendisini Beyaz Saray’ın bilim danışmanı olarak görevlendirmek isteyen Trump, anlaşılan o ki Gates’ten sürekli ret cevabı almış. İkilinin ilk görüşmesi Aralık 2016’da, ikinci görüşmesi ise aynı konu ekseninde Mart 2017’de gerçekleşti. Bu görüşmelerin ardından Bill & Melinda Gates Vakfı’nın çalışanlarıyla yaptığı bir toplantıda konuşan Gates’in yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Gates’e göre Trump, her iki görüşmede de HIV ile HPV virüsleri arasında bir fark olup olmadığını soruyor.

Trump’tan ne kadar rahatsız olduğu her halinden belli olan Gates, onun şov peşinde koşmasına, buluşmalara helikopterle gelmesine takılıyor. Ardından “HPV ve HIV arasında bir fark olup olmadığını öğrenmek istedi. Ona bu ikisinin birbirlerine nadiren de olsa karıştırıldıklarını söyledim” diyor.

HIV virüsü, insan bağışıklığını yıkan ve hastalıklara aşırı duyarlı hale getiren bir virüs, HPV ise rahim ağzı kanserine neden olan bir tür enfeksiyondur. Bill & Melinda Gates Vakfı, 2002 yılında 100 milyon dolar, 2016 yılında da 140 milyon dolarlık bağışlarıyla küresel çaptaki HIV tedavileri için büyük bir katkı sağladı.

Gates’in Trump ile yaptığı her iki görüşmede aşı konusu da gündeme getirildi. Gates, “Her iki görüşmede de aşıların kötü bir şey olup olmadıklarını sordu, çünkü aşıların kötü etkilerine karşı bir komisyon kurmak istiyordu. Ben de dedim ki ‘Bu bir çıkmaz sokak, girersen kötü bir şey yaparsın', o ise her defasında sormaya devam etti." açıklamasında bulundu.

Gates’in Trump’ın Beyaz Saray’da Bilim Danışmanı olarak görev çağrısına hiçbir zaman ciddi bir yanıt vermedi. Kapalı kapılar ardında nelerin konuşulduğunu bilmek zor, Gates her seferinde konuyu eğlenceye vuruyor.