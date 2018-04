Bill Gates'ten Evrensel Grip Aşısı İçin 12 Milyon Dolar Ödül

Hollywood, dünyanın gerçekliğini bilenler tarafından pek de sevilmez. 2011 yapımı Contagion filminde olduğu gibi herhangi bir ekstrem salgın durumunda müdahale etmeye hazır uzman bir ekibimiz yok. Durum belki biraz World War Z gibi olabilir ancak o kadar şanslı mıyız bilemiyoruz.

Dünyanın en zengin insanlarından bir tanesi olan Bill Gates, son yıllarda işten güçten elini eteğini çekmesinin ardından kendini hayır işlerine verdi. Gates, bugün Massachusetts Tıp Derneği için yaptığı Shattuck Konferansı sırasında 12 milyon dolar gibi bir para ortaya koymaya hazır olduğunu söyledi. Paranın harcanacağı alan ise dünyayı bir Hollywood filmi pembeliğine çevirmek diyebiliriz. Başka ve daha sade bir deyişle ünlü milyarder herhangi bir salgın durumunda hızlı müdahale için 12 milyon dolar harcayacağını söyledi.

Her yıl, Massachusetts Tıp Derneği ve New England Journal of Medicine, sağlıkla ilgili bir konuya odaklanmış panelistleri ve konuşmacıları içeren bir etkinlik hazırlıyor. Bu yıl üzerinde durulan konu epidemi yani salgın hastalıklardı. Zira 1889'da, Rus gribi kıtalara yayılan ilk grip pandemisi oldu. 1918 yılında yani I. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru ortaya çıkan İspanyol Gribi salgını dönemin nüfusunun %5'inin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Salgın ülkemiz topraklarında da binlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Bununla birlikte geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız domuz gribi, ebola virüsü salgını gibi modern hastalıklar ile HIV ve sıtma gibi hastalılar hala dünya için büyük tehdit oluşturuyor. Bu konular üzerine çalışmalar yapan Bill Gates konuşmacılar arasında bulunarak, dinleyicilere tarihsel süreci anlattı. Gates kısaca, uzun bir yol kat ettik, ancak yine de uzun bir yolumuz var şeklinde konuştu.

Öte yandan durumun vahameti ağırlığını korurken hastalıklara yakalanma ihtimalimizin de gelişen tıp teknolojileri sayesinde daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Elbette bu sadece bölgesel bir durum olarak öne çıkıyor. Dünya üzerinde hala birçok insan nitelikli bir sağlık hizmetinden çok uzakta bulunuyor. Bazı insanlar ise yüksek paralar ödeyerek bu hizmeti satın alıyor. Küba gibi bazı ülkeler ise bu alanda herkese eşit ve ücretsiz hizmet veren nadir ülkelerden biri olarak biliniyor.

Yine de bazı zenginler bu tip konularda nedenini tam olarak bilmediğimiz bir şekilde hassas davranabiliyorlar. İşten güçten elini eteğini çektikten sonra eşi ve kendisinin adını taşıyan Bill & Melinda Gates Vakfı'nı kuran Microsoft eski CEO'su ve ailesi, Evrensel Influenza Aşı Gelişimi Büyük Mücadelesi'ni başlatmak için Google kurucu ortağı ve Alphabet'in CEO'su Larry Page'in ailesiyle bir araya geldi.

Meydan okuma web sitesine göre, hedef hem pandemik hem de mevsimsel influenzaya hitap etmek için “yenilikçi, evrensel çözüm” bulmak olarak tanımlanıyor. Zira her yıl WHO'ya göre salgın hastalıktan 290.000 ila 650.000 kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Bill Gates ve Larry Page ortaklığı iki yıl boyunca evrensel grip aşısı için gelecek vaat eden tekliflere 250,000 dolar ila 2 milyon dolarlık bir fon verecek. Ardından hayvan deneyleriyle başarılı olduğunu kanıtlayanlara 10 milyon dolarlık büyük ödülü takdim edecekler.

Bugün salgın hazırlığı için Hollywood standartlarına uymayabiliriz, ama Bill Gates'in bu konuda söyleyecek bir şeyi varsa, belki yakın zamanda o standartlara ulaşabiliriz.