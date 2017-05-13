Bill Gates’ten “Hayat Dersi” Niteliğinde 5 İlginç Söz

Bill Gates, şu anda dünyanın en zengin kişisi. Ancak onun sözlerini değerli kılan parası ve para kazanma konusundaki ustalığı değil, bir teknoloji lideri olarak dünyayı değiştirişidir. İşte günümüze ve geleceğe şekil veren, filantropist Gates'in herkes için hayat dersi olabilecek 5 sözü.

Bill Gates uzun yıllar boyunca dünyanın en zengin insanı koltuğunda oturdu. Zaman zaman ikincilik koltuğuna düşse de günümüzde hala Forbes’un “Dünyanın en zenginleri” listesinde 86 milyar dolarlık serveti ile birinci sırada. Ama onu ilginç kılan şey yalnızca bu denli büyük bir serveti olması değil. O, belki de günümüzde gerçekleşen teknolojik devrimin en büyük öncüsü; PC’yi ve birçok teknolojiyi hayatımıza sokan kişi! Bu da kendisini, kanımızca hayat hakkında söyledikleri ciddiye alınacak bir kişi olarak tanımlamamıza neden oluyor. İşte Bill Gates’ten “Hayat Dersi” niteliğinde 5 ilginç söz.

1- Odaklanma

“Hayatımda tüm yaptıklarım bir yana, kişisel bilgisayarlar(PC) bir yana. İlk gençlik yıllarımdan 20’li 30’lu yaşlarıma dek, sürekli PC üzerinde çalıştım. Kişisel bilgisayarlara o kadar takmıştım ki, kafamdakileri gerçekleştirmeye yaklaşmasaydım neredeyse evlenmeyecektim bile. PC, benim hayatımın çalışması.”

2- Zihinsel Beslenme

“Çocukken o kadar çok ve büyük hayaller kuruyordum ki, inanamazsınız. Bu günlerimi o hayallere, o hayalleri de çocukluğumda bol bol okuduğum kitaplara borçluyum”

3- Disiplin

“Önümüzdeki iki yılda karşımıza çıkacak fırsatları abartır, 10 yıl sonra çıkacakları ise küçültürdük. Kendinizi kandırmayın; zamanında yapmanız gerekenleri yapın, hareketsiz kalmayın.”

4- Kendin Olmak

“Kendinizi asla başkaları ile karşılaştırmayın. Eğer bunu yaparsanız; kendi kendinizi aşağılamış, kendinize hakaret etmiş olursunuz.”

5- Aldığını Geri Vermek

“Bazı sorumluluklar, yükseldiğiniz pozisyonların gereği karşınıza çıkar. İyi bir konuma yükseldiğinizde, geleceği daha iyi yapmak ancak sizin elinizdedir. Aldıklarınızı geri vermeyi bilmelisiniz.”