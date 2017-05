Dünyanın en zengin işadamı ve girişimcisi olan Bill Gates, öğrencilere yönelik bazı kariyer tavsiyelerinde bulundu.

Gençlere yönelik tavsiyelerini sık sık kendi blog sayfasından açıklayan Bill Gates, ileride en popüler ve de saygın olacak 3 meslek hakkında açıklamalar yaptı. Gates, eğer bu alanlarda uzmanlaşırlarsa gençlerin kendilerine iş dünyasında sağlam bir yer bulacağı inancında olduğunu söylüyor.

‘Eğer yeniden eğitim alacak olsaydım, bu üç alandan birini tercih ederdim: Yapay zeka, enerji ve biyolojik bilimler’ diyen Gates, öğrencilere yönelik yazısını "Çevrenizde sizi zorlayacak, size yeni şeyler öğretecek ve daha ileri gitmenizi sağlayacak insanların bulunmasını sağlayın" şeklinde sonlandırdı.

İlginçtir ki Gates, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru benzer bir konu hakkında başka bir açıklama daha yapmış ve gelecekte en fazla talep görecek 3 meslek alanının fen bilimleri, matematik ve ekonomi olduğunu söylemişti. Alanlar, aslında her iki açıklamada da birbirleriyle örtüşüyorlar, fakat benim buradan çıkarımım Gates, iş kollarını her açıklamasında genelden daha net bir alana doğru kaydırıyor. Fen bilimleri > Biyolojik bilimler ya da Matematik > Yapay zeka gibi. Bu, tıpkı Windows klasörlerinin her birinin içinde farklı bir klasör olmasına benziyor. Yani Gates’in örnekleme yaparken uyguladığı taktik bize pek de yabancı gelmedi. :)