Bill Gates ve Mark Zuckerberg’in Mutlaka Okuyun Dediği Kitap

Son zamanlarda Bill Gates, Mark Zuckerberg, Barack Obama gibi önemli isimler, Yuval Noah Harari’nin Sapiens isimli kitabın okunmasını tavsiye ediyorlar.

Rakamlar gösteriyor ki Türkiye, dünya üzerinde kitap okuma oranı en düşük ülkelerden bir tanesi. Fakat aramızda kitap okumayı hayatının merkezine koyan, bulduğu her boş anı kitap okuyarak değerlendiren insanlar da mevcut. Bu sebeple son dönemin en popüler kitaplarından olan ve Zuckerberg - Bill Gates gibi önemli isimlerin de tavsiye ettiği Yuval Noah Harari’nin Sapiens isimli kitabından bahsedeceğiz.

Son zamanlarda haberlerimizde de sıklıkla yer verdiğimiz üzere insanlığın tarihiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. En son Bulgar bilim insanları, insanlık tarihinin başladığı yerin eskiden beri bilindiği Afrika yerine Doğu Akdeniz’de olabileceğini iddia etmiş ve bu minvalde çalışmalar yapmaya başlamışlardı. Harari’nin kitabı olan Sapiens ise, türümüz olan homo sapiens’lerin tüylü, minik bir maymunken (yazarın buradaki evrim teorisine olan inancını da görmüş oluyoruz) dünyaya nasıl egemen olduğumuzdan bahsediyor. Kısacası ilkel bir yaşamdan kuralların olduğu dünyanın oluşumuna ve türümüzün yükselmesine sebep olan gelişmelere dikkat çekiliyor.





Yazar Yuval Noah Harari, Kudüs İbrani Üniversitesi'nde profesör olarak çalışmakta ve dünya ve askeri tarih konusunda uzmanlaşmıştır. Sapiens, yazarın ilk uluslararası alanda en çok satan kitabı olmuştur ve 26 dile tercüme edilmiştir.