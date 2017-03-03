Bill Gates: Yapay Zekalar En Büyük Teknolojik Atılım Olacak!

Bill Gates'e göre yapay zekalar, hayatımız boyunca gördüğümüz en büyük teknolojik atılım olacak. Ayrıca, bunun yakın bir zamanda gerçekleşmeyeceğini de üzülerek belirtiyor.

Bil Gates, yapay zekalar hakkında beklentilerinden bahsetti. Ömrümüzün en büyük Teknolojik gelişimi olacağını belirten Bill Gates, yapay zekanın yapacağı en büyük atılımın, tıpkı insanlar gibi bilgileri okuyup anlamaya başlayacağı zaman olacağını açıkladı.

Yapay zeka teknolojisinde şu anda neredeyiz? Akılları kurcalayan en büyük sorulardan birisi bu. Çünkü Google, Facebook gibi birçok ünlü firma, kendi yapay zekasını geliştiriyor. Bu yapay zekaların gelecekte yerlerinin nasıl ve nerede olacağını ise bildiğimiz söylenemez.

Microsoft’un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı olan Bill Gates'i şu anki yapay zekalar pek etkileyememiş, ancak bu alandaki kilometre taşını yapay zekaların insanlar gibi okuyup, okuduklarını anladıklarında geçeceklerini söylüyor.

Bilgisayarların bilgiyi temsil ettiğini bilmediklerini belirten Bill Gates, o yüzden de bir kitap okuyup testi geçemedikleri belirtti.

Bill Gates’e gerçek yapay zekanın ne zaman olacağı sorulduğunda ise, "bunu yapay zekanın başarısızlığı olarak vurgulamamak gerekiyor, ancak son derece uzakta diyebilirim" diye yanıtlıyor.

Tabii Bill Gates bunu söylerken kendi şirketi dahil birçok şirket yapay zeka geliştirme işlemlerine devam ediyor. Google, "Deepmind ve GoogleBrain", IBM, "Watson" gibi isimlerle yapay zekalar geliştiriyor.

Ancak burada Bill Gates’in belirttiği, bilgiyi temsil etme kelimesi, bu yapay zekalarda nasıl işleyecek bilinmiyor. Microsoft’un yapay zekada geride kalması, Google gibi şirketlerinde orada olduğu anlamına gelmiyor. Özellikle Google’ın yapay zeka konusunda .çok ileride olduğunu söyleyebiliriz. Kim bilir, belki de ileride duyguları olan bilgisayarlarda oyun oynayacağız. Çok kasıyorsun, kasma bu kadar boş ver. :)