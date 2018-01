Bugünlerde Microsoft'un CEO'su ve sahibi olması bir kenara, mirası ve özel hayatı ile daha fazla gündemde olan Bill Gates, yeni favori kitabını basınla paylaştı.

Geçtiğimiz aylarda çocuklarına cep telefonunu belli bir yaşa gelmeden yasakladığını belirten ve mirasının sadece eğitimlerine yetecek bir miktarından faydalanacağını belirten Bill Gates, mal varlığının tamamına yakınını hayır işlerinde kullanacağını açıklamıştı. Onca zenginliğine rağmen mütevazi bir hayat yaşadığını bildiğimiz Bill Gates şimdi de herkesin okumasını istediği favori kitabını paylaştı.

Bill Gates'in bahsettiği bu kitap, bilim insanı Steve Pinker'ın "Enlightenment Now" (Aydınlanma, Şimdi!) isimli yeni eseri. Kitap, günümüzde yaşadığımız dünyanın şu ana dek olduğundan çok daha iyi bir yer olduğunu savunuyor. Henüz piyasaya çıkmamış olan ve 27 Şubat'ta piyasaya çıkması beklenen bu kitap, muhtemelen geçmişteki Pinker hayranlığından ötürü Bill Gates'in eline önceden geçti.

Bill Gates, kitapla alakalı Pinker'a övgü dolu sözlerle seslenmiş: "Kitabı o kadar beğendim ki bitmesin diye yavaş yavaş okudum. Çoğu insanın kitabı hızlı ve anlaşılabilir bulacaktır. Tonca bilgiyi akılda kalıcı ve anlaşılabilir bir biçimde harika anlatıyor."

Gates'in geçtiğimiz dönemlerde de yazardan ne kadar etkilendiğini söylediğini hatırlıyoruz. Daha önce de Bill Gates, favori kitabı olarak yazarın "The Better Angels of Our Nature" (Doğamızın Daha İyi Melekleri) isimli eserini göstermişti. Steven Pinker'ın ülkemizde çevrilmiş birkaç eseri bulunsa da, bahsi geçen eserler henüz Türkçe'ye kazandırılmadı. Ancak bu açıklamalar sonrası gözler bu kitapların üstünde olacaktır ve umuyoruz yeni dönemde Türkçe olarak da okunabilir olacaktır.