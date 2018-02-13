Bill Gates, iPhone’da Arka Kapı Olması Gerektiğini Düşünüyor

Bilinçli olarak bırakılacak bir arka kapı sayesinde hükümet yetkilileri gibi kişiler iPhone kullanıcılarının özel bilgilerine erişim sağlayabilecek.

Microsoft 1990’lı yıllarda bilgi paylaşımı konusunda ABD hükümetiyle davalık oldu. Amerikan yetkilileri terörist aktiviteleri yakalamak amacıyla Bill Gates’ten üretmiş olduğu Windows yazılımında bir arka kapı bırakmasını istiyordu. Davayı Microsoft’un kaybetmesiyle yetkililer, bu arka kapı sayesinde Windows kullanıcılarının bilgisayarlarına erişim şansı buldular.

Amerika Birleşik Devletleri tarafından benzer bir baskı Apple’a yapılmaya başladı. Ürettiği iPhone telefonlarda biliçli bir güvenlik açığı bırakmak istemeyen Tim Cook karara karşı çıktı. Ayrıca Facebook kurucusu Mark Zuckerberg gibi teknoloji alanındaki diğer büyük isimlerinde desteğini aldı. Ancak birçok kişinin aksine Bill Gates hükümet yetkilileri için bırakılacak bir arka kapının gerekli olduğunu düşünüyor.

Güvenlik uzmanları için arka kapı fikri saçmadır. Çünkü hackerlar tarafından keşfedilebilecek bilinçli bir güvenlik açığı beraberinde olumsuz sonuçları getirecektir. Hiç bir yazılım kusursuz değildir ve erişim sağlayabilmek için kullanılabilen ufak hataları mevcuttur. Ancak bu hatalar fark edildiği anda güncellemeyle düzeltilir ve bilinçli olarak yapılmazlar.

Bill Gates tarafından yapılan uyarılar, Apple ve diğerlerinin daha sonra erişebilecekleri bir arka kapı bırakıp yetkili makamlar tarafından zorlandıklarında bunu kullanmaları gerekebileceği yönünde. ABD yetkilileri de teknoloji şirketlerinin ülke çıkarları için taviz vermelerinin yanlış bir hareket olmadığını savunuyor.