Bill & Ted'in Maceralarının 3. Filmi Aynı Ekiple Olacak

Bill ve Ted'in Maceraları'nın son filmi 1991 yılında çıkmıştı. Ekip 27 yıl sonra tekrar toplanıyor ve film, Keanu Reeves ve Alex Winter ile tekrar dönüyor.

Bill ve Ted'in Maceraları ekibi, serinin 3. filmini tekrar çekmeye hazırlanıyor. Yeni film, 1989’daki Bill & Ted’in ilk filminden 29 yıl sonrasında geçiyor, ancak bu karakterlerin daha akıllı ve yaşlı oldukları anlamına gelmiyor. Film, fantastik bir evrenle müziği tekrar bir araya getirecek.

Bill ve Ted'in grubu Wyld Stallyns binlerce şarkı yapmış olabilirler, ancak şimdiye kadar yazılmış en iyi şarkıyı yazmamışlardır. Gelecekten gelen bir ziyaretçi sadece onların dünyayı kurtarabileceği konusunu açtığında Bill ve Ted, evrene dengeyi getirecek yeni bir şarkı için ilham kaynağı bulmaya çalışır fakat ikili yalnız olmayacak. Bu sefer Bill ve Ted'in kızları, yeni bir dizi tarih macerasında onlara yardımcı olacak.

Reeves ve Winter, filme dair yaptığı açıklamada "Bütün bir ekibi tekrar bir araya getirmek konusunda daha fazla heyecanlı olamayız. Chris ve Ed harika bir senaryo yazdılar." açıklamasında bulundular. Keanu Reeves gençlik filmlerinde görmeye alışık olduğumuz bir sima olmasa da eminiz iyi bir iş çıkaracaktır.